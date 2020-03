Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS/NLK) - Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Für die Aktivitäten des Krahuletz-Museums in Eggenburg in den Jahren 2020 bis 2022 wurde ein Fördervertrag mit einer jährlichen Förderung in der Höhe von 100.000 Euro genehmigt.

Zur Verbesserung des öffentlichen Verkehrsangebotes in Krems und den zugehörigen Katastralgemeinden hat die Stadt Krems im Jahr 2010 den Stadtbusverkehr überarbeitet und neu strukturiert. Die NÖ Landesregierung hat beschlossen, den Betrieb des Projektes „Stadtbus Krems“ im Betriebsjahr 2020 im Rahmen des NÖ Nahverkehrsfinanzierungsprogrammes mit einer Förderquote von 30 Prozent, d. s. 134.499,90 Euro zu fördern.

Zur Förderung des öffentlichen Verkehrs soll eine Park-and-Ride-Anlage beim Bahnhof Lanzendorf-Rannersdorf mit in Summe ca. 53 PKW-Stellplätzen und ca. 53 Zweiradstellplätzen von der ÖBB-Infrastruktur AG errichtet werden. Es wurde beschlossen, die Planung und Errichtung der Park-and-Ride-Anlage beim Bahnhof Lanzendorf-Rannersdorf im Ausmaß von 212.000 Euro (das sind 40 Prozent der Gesamtkosten) zu fördern.

