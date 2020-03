Jungbauern: Ein Blick hinter die Kulissen der Landwirtschaft

Open Bauernhof im Mai 2020 - Anmeldung für interessierte Betriebe bis 27. März

Wien (OTS) - "Hereinspaziert!" - So lautet das Motto des diesjährigen Open Bauernhofs der Österreichischen Jungbauernschaft. Von 1. bis 31. Mai lädt die Jungbauernschaft wieder Betriebe ein, an ausgewählten Tagen ihre Türen für jedermann zu öffnen und einen Einblick in den bäuerlichen Alltag und die Abläufe der landwirtschaftlichen Produktion zu geben.



Offener Dialog zwischen Produzent und Konsument



Im Mittelpunkt des Projektes stehen das direkte Gespräch sowie ein ehrlicher Austausch zwischen den Konsumenten und den Landwirten. "Gemeinsam wollen wir die Leistungen der österreichischen Bauernschaft transparent darstellen und ein klares, realistisches Bild von der Landwirtschaft vermitteln", so Franz Xaver Broidl, Bundesobmann der Österreichischen Jungbauernschaft. Der Open Bauernhof schafft eine optimale Plattform für den offenen Dialog und gibt zudem einen Einblick hinter die Kulissen der heimischen Lebensmittelproduktion. Gemeinsam mit den Bäuerinnen und Bauern will die Jungbauernschaft Aufklärungsarbeit leisten und mehr Bewusstsein für die heimische Landwirtschaft schaffen. "Wir hoffen, dass möglichst viele Betriebe die Chance nutzen und einen Einblick in ihren Alltag und ihre unverzichtbaren Leistungen geben", so Broidl.



Kostenlose Drucksorten und individuelles Programm



Die Bäuerinnen und Bauern werden aufgerufen, von 1. bis 31. Mai die Türen ihrer Höfe zu öffnen. Öffnungstage und -zeiten können dabei selbst bestimmt werden, zudem kann auch das Programm individuell an die Besonderheiten jedes Betriebes angepasst werden. Die Österreichische Jungbauernschaft unterstützt die Teilnehmer dabei im Vorfeld. Individuell gestaltete Flyer und Plakate werden den Betrieben kostenlos zugesandt sowie verschiedene Tipps, Tricks und Checklisten für einen reibungslosen Ablauf zur Verfügung gestellt.



Anmeldung bis 27. März möglich



Die Leitung des Projektes obliegt dem Bundesbüro der Jungbauernschaft in Kooperation mit den Landesorganisationen. Als Anlaufstelle steht das Büro der Österreichischen Jungbauernschaft unter der Tel.-Nr. 01/5058173-13 oder per E-Mail office@jungbauern.at zur Verfügung. Auch die jeweiligen Jungbauern-Vertreter in den Bundesländern können als Ansprechpartner kontaktiert werden. Als Anmeldeplattform soll die Jungbauern-Homepage unter www.jungbauern.at/open-bauernhof genützt werden, dort finden Interessierte alle weiteren Details sowie in weiterer Folge eine Übersicht zu den teilnehmenden Betrieben. Die Anmeldefrist endet am 27. März. "Gehen wir gemeinsam auf die Konsumentinnen und Konsumenten zu und suchen wir den direkten Dialog", so Broidl abschließend. (Schluss)

