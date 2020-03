Zipfer Kellerbier ab sofort jederzeit und überall genießen

Durch die Tradition der Kellerbierabende in der Brauerei Zipf wurde das ungefilterte Kellerbier beliebt - Nun ist es auch braufrisch abgefüllt in Gastronomie und Handel erhältlich

Linz (OTS) - Ungefiltert, puren Genuss frisch vom Fass verspricht die Tradition der Kellerbierabende in der Brauerei Zipf, die zu einem Besuchermagneten wurde. Das Zipfer Kellerbier hat viele Genusstrinker von sich überzeugt. Bisher war die Bierspezialität nur einmal pro Woche im Zipfer Brauhaus erhältlich. Ab sofort wird auch braufrisch abgefüllt, um dieses besondere Geschmackserlebnis einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

„Zipfer steht für den Mut, den eigenen Weg zu gehen, pur und ungefiltert, so wie das Zipfer Kellerbier. Da dies nun auch in Gastronomie und als Mehrwegflasche im Handel erhältlich ist, ist der Genuss so individuell wie die Bierliebhaber selbst, überall und jederzeit erlebbar“, so Andreas Stieber, Marketing-Geschäftsführer der Brau Union Österreich.

Das natürlich kellertrübe, hell goldene Bier mit angenehm frischen Hopfennoten und 5 % Alkoholgehalt entfaltet seinen erfrischenden Geschmack am besten in einem Krügerl bei einer optimalen Trinktemperatur von 7-9 Grad. Die Bierspezialität lässt sich besonders gut zu deftigen Speisen wie Braten, Gegrilltem, Wildgerichten oder Burgern genießen.

Über Zipfer

Die Brauerei wurde 1858 in Zipf gegründet. Insgesamt 10 unterschiedliche Biersorten werden heute gebraut und in 26 Ländern weltweit vertrieben, dazu kommt die innovative alkoholfreie Erfrischung „HOPS“ mit Hopfenlimonade. Zipfer steht für einzigartigen Biergenuss. Seinen besonderen Charakter und die aromatische Hopfennote verdankt das Bier der Verwendung von Rohstoffen höchster Qualität und der speziellen Hopfung nach ursprünglicher Art. Seit jeher braut die Brauerei Zipf mit frischem Naturhopfen. Die Leitsorte Zipfer Urtyp, 1967 eingeführt, steht für den Inbegriff des hellen Biertyps und ist bis heute der echte Premium-Klassiker am heimischen Biermarkt.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Dr. Gabriela Maria Straka, EMBA

Leitung Kommunikation/PR & CSR

Diplom-Biersommelière

Tel.: 0732 6979 2670

E-Mail:g.straka @ brauunion.com

www.brauunion.at



Ruth Dunzendorfer, MA

Kommunikation/PR

Tel.: 0732 6979 2693

E-Mail:r.dunzendorfer @ brauunion.com

www.brauunion.at