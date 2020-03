Ajinomoto Bio-Pharma Services gibt die Gründung eines externen Beratungsgremiums bekannt

San Diego und Tokio und Wetteren, Belgien (ots/PRNewswire) - Ajinomoto Bio-Pharma Services ("Aji Bio-Pharma"), ein führender Anbieter von biopharmazeutischen Auftragsentwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen, hat heute die Formierung eines externen Beratungsgremiums (External Advisory Board - EAB) bekannt gegeben, das die Führungsmannschaft des Unternehmens mit Kenntnissen über Branchentrends und hochklassiger Beratung versorgen soll.

"Wir fühlen uns geehrt, in unserem External Advisory Board eine so vielfältige Gruppe von Führungskräften der Branche der biopharmazeutischen Produktion willkommen heißen zu können", sagte David Enloe, Präsident und CEO von Aji Bio-Pharma. "Die umfassende Fachkenntnis und Erfahrung unseres EAB wird beim weiteren Wachstum unseres Unternehmens mit dem Ziel, für unsere Kunden zu einem kompletteren Partner zu werden, von unschätzbarem Wert sein. Die Gründung dieses Gremiums ist ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung unseres Vision Statement, dass wir für Kunden und Mitarbeiter ein führender und innovativer Partner des Vertrauens werden möchten."

Zu den Experten im External Advisory Board gehören:

Dr. Magda Marquet ist Mitbegründerin und eine der CEOs von ALMA Life Sciences LLC, einer Investmentfirma, die innovative Firmen der Gesundheitsversorgung bei Gründung und frühem Wachstum unterstützt. Vor der Gründung von ALMA Life Sciences war Dr. Marquet eine der Gründerinnen von Althea Technologies. Unter ihrer Leitung wurde die Firma zu einem extrem profitablen Vertragshersteller, was letztlich zum Verkauf von Althea an Ajinomoto führte. Zudem gehörte sie zu den Gründern von AltheaDx, einer Firma für vermarktbare Präzisionsmedikamente mit dem weltweit führenden Pharmakogenomiktest auf Ängste und Depressionen. Dr. Marquet hatte eine Reihe von Positionen in der Produktentwicklung und pharmazeutischen Entwicklung bei Firmen wie Vical und Amylin Pharmaceuticals inne. Dr. Marquet hat den Doktorgrad in Biochemical Engineering der INSA/University in Toulouse (Frankreich).

Jim Miller ist Berater für Produktionsstrategie und eine der führenden Autoritäten in der biopharmazeutischen Vertragsherstellung und Entwicklung. Er ist Gründer und war Präsident von PharmSource, der wichtigsten Quelle von Marktinformationen der Branche. Er war Berater bei den meisten wichtigen Vertragsherstellern (CMO) bei Geschäftsstrategie, Entscheidungen großer Kapitalinvestitionen und Erwerbungen und war Mitglied von Due-Diligence-Teams für große Erwerbungen durch Private-Equity-Firmen. Jim Miller war zudem Consultant für Firmenstrategie bei der Boston Consulting Group und Ökonom bei der Weltbank. Er hat den MBA der Stanford University Graduate School of Business.

Bob Kanuga ist eine erfahrene Führungskraft der Pharmaziebranche mit einer Laufbahn in den Bereichen Impfstoff- und Biotechnologieherstellung, globaler Einkauf, Vertragsherstellung, Lizenzierung, Zusammenschlüsse und Erwerbungen sowie Strategieentwicklung. Zuletzt hatte er die Position als Vice President für den Bereich der Entwicklung der weltweiten Lieferkette inne. Er war 30 Jahre lang bei Merck & Co. Inc. tätig. Bob Kanuga ist in der Branche als erstklassiger Fachmann für Geschäft und Herstellung bekannt. Er hat den MBA mit dem Schwerpunkt Marketing und einen Bachelor in Industrial Engineering der Lehigh University.

Joseph Colleluori ist ein erfahrener Entscheider in den Branchen Pharmazie und Chemie. 2003 trat Joseph Colleluori Lonza Inc. bei. Dort führte er erfolgreich Aktivitäten und Geschäftstätigkeit der Bereiche Niedermolekular und Biopharmazeutika zusammen, die jetzt die Grundlage von Lonza Pharma & Biotech bilden. Danach war er als Senior Vice President mit Verantwortung für Firmenstrategie, Zusammenschlüsse und Erwerbungen sowie Risikomanagement tätig und zudem Mitglied des Capital Investment Committee. Zuletzt hatte er die Rolle des Leiters für Vertrieb und geschäftliche Entwicklung bei Biopharma für die Region EMEA inne. In seinen mehr als 30 Jahren in der Branche hat Joseph Colleluori mehr als 30 Erwerbungen und Veräußerungen durchgeführt, die mehr als 10 Milliarden ausmachten. Joseph Colleluori hat den Bachelor in Organic Chemistry des Bard College (New York); den Master in Organic Chemistry der University of New Hampshire sowie Executive Business Training der New York University sowie der Wharton School der University of Pennsylvania.

