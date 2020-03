Bezirksmuseum 2 zeigt „Wie die Donau nach Wien kam“

Wien (OTS/RK) - Das ehrenamtlich agierende Bezirkshistoriker-Team aus dem Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) hat eine neue Sonder-Ausstellung zum Thema „Wie die Donau nach Wien kam“ erarbeitet. Die Schau thematisiert einstige Überschwemmungen und Eisstoßbildungen. Im Mittelpunkt steht die Erste Donauregulierung. Bilder, Texte und Pläne veranschaulichen die Entwicklungen. Eröffnet wird die Sonder-Ausstellung am Mittwoch, 11. März, um 18.30 Uhr. Der Zutritt zur Auftaktveranstaltung ist gratis. Der Rückblick ist voraussichtlich bis Sonntag, 25. Oktober, zu sehen. Das Museum im 2. Bezirk in der Karmelitergasse 9 ist jeweils am Mittwoch (16.00 bis 18.30 Uhr) und am Sonntag (10.00 bis 13.00 Uhr) offen. Traditionell ist der Eintritt kostenlos, Spenden sind willkommen. Museumsleiter Georg Friedler steht für Auskünfte gerne zur Verfügung: Telefon 4000/02 127, E-Mail bm1020@bezirksmuseum.at.

Neben den Erläuterungen wegen der Ersten Donauregulierung geht die Schau auf den Bau von Brücken (Nordbrücke, Floridsdorfer Brücke, Nordbahnbrücke, Reichsbrücke, Stadlauer Ostbahnbrücke) und auf die Zweite Donauregulierung ein. Von der Errichtung eines neuen Entlastungsgerinnes („Neue Donau“) und der Schaffung der „Donauinsel“ bis zur heutigen Nutzung als Erholungsgebiete erstrecken sich die Angaben. Historische Infos zur Ersten Donauregulierung im Internet: www.geschichtewiki.wien.gv.at/Donauregulierung.

Allgemeine Informationen:

Die Donau in Wien:

www.wien.gv.at/umwelt/gewaesser/donau/index.html

Geschichte der Donauregulierung:

www.wien.gv.at/stadtentwicklung/projekte/donauraum/geschichte.html

Veranstaltungen im 2. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

