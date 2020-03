NEOS: Zivildienst endlich wieder EU-weit ermöglichen

Yannick Shetty: „Ein Engagement im EU-Solidaritätskorps muss wieder für den Zivildienst angerechnet werden können. Damit würden wir die Europäische Idee leben."

Wien (OTS) - Mit einem Appell reagiert NEOS-Jugendsprecher Yannick Shetty im Vorfeld des heutigen Zivildienst-Gipfels der Bundesregierung, endlich wieder die Beteiligung am EU-Solidaritätskorps als Zivildienst zu ermöglichen: „Weil Österreich es 2018 nicht geschafft hat, eine Änderung im Namen des EU-Solidaritätskorps zu übernehmen, können Jugendliche seit damals nicht mehr an diesem EU-Projekt teilnehmen und es als Zivildienst anrechnen lassen. Es wäre höchst an der Zeit diese Panne zu reparieren und Österreichs Jugendlichen diese EU-Perspektive zu geben.“



Shetty erinnert die Bundesregierung in diesem Zusammenhang auch an die Konferenz der Landesjugendrät_innen, die bereits im Vorjahr einstimmig gefordert hat, diesen Mangel zu beheben: „Es geht um eine kleine, banale Änderung eines Namens in einem Gesetz. Das wird Türkis-Grün doch hoffentlich zustande bringen.“



