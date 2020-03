FPÖ – Belakowitsch: Benötigen arbeitsmarktpolitische „Anti-Coronavirus-Milliarde“

Arbeitsministerin Aschbacher verschläft Krisensituation und lässt sich budgetär abräumen

Wien (OTS) - „Die aktuell gegenüber den österreichischen Arbeitnehmern und der Wirtschaft in Aussicht gestellten 20 Millionen Euro für die Finanzierung von Kurzarbeit im Zusammenhang mit der Coronavirus-Krise ist schlichtweg eine Verhöhnung. Erstens werden hier bereits vorhandenen Arbeitsmarktmittel in typischer ÖVP-‚Rosstäuschermanier‘ einfach mit einem neuen ‚Mascherl‘ versehen - von tatsächlichen Zusatzmitteln ist hier weit und breit nichts zu sehen. Und zweitens wäre auch ein ‚Mini-Extra-Budget‘ für den Arbeitsmarkt im Zusammenhang mit den Herausforderungen durch das Coronavirus und seinen ökonomischen Auswirkungen in Europa und der Welt viel zu wenig. Was wir brauchen ist eine kurzfristige Aktivierung zusätzlicher Mittel von mindestens 100 Millionen Euro für den österreichischen Arbeitsmarkt. Mittel- und langfristig könnten AMS-Mittel für Beschäftigungsprogramme aber auch die Abdeckung des Arbeitslosenversicherungsbeitragsaufkommens von bis zu einer Milliarde Euro notwendig sein. Und diese arbeitsmarktpolitische ‚Anti-Coronavirus-Milliarde‘ muss jetzt von der österreichischen Bundesregierung, insbesondere der zuständigen Arbeitsministerin Aschbacher umgehend bereitgestellt werden“, forderte heute FPÖ-Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch.

„Leider ist ÖVP-Ministerin Aschbacher bis heute in ihrem Ressort inhaltlich und kompetenzmäßig nicht angekommen. Das beweisen absolut substanzlose und hochnotpeinliche Anfragebeantwortungen zur Umsetzung des Regierungsprogramms. Deshalb verschläft die Arbeitsministerin auch die aktuelle Krisensituation und lässt sich noch dazu budgetär abräumen. Wie gewöhnlich gut informierte Kreise aus der Budgetsektion des Finanzministeriums zu berichten wissen, soll das BMF im Rahmen des Budgets 2020 neuerlich die Hand in Richtung Arbeitsmarktreserve ausgestreckt haben. Findet dies tatsächlich statt - und im Rahmen des Budgetentwurfs am 18. März 2020 werden wir dies an Hand des Budgetbegleitgesetzes ja sehen - dann haben Aschbacher und das AMS in Wahrheit Null Spielraum, um auf Krisensituationen zu reagieren. Gleichzeitig werden aber jene beiden Volkswirtschaften - Italien und Deutschland, mit denen Österreich handelspolitisch engstens verwoben ist - vom Coronavirus am massivsten heimgesucht und müssen deshalb immer drastischere Notmaßnahmen setzen. Hier besteht absoluter Handlungsbedarf in Sachen Arbeitsmarkunterstützung für die heimische Wirtschaft", betonte Belakowitsch.

„Die FPÖ wird dieser grob fahrlässigen Untätigkeit der schwarzen Arbeitsministerin jedenfalls nicht untätig zusehen. Wir werden in der nächsten Nationalratssitzung einen entsprechenden Antrag einbringen, der die Arbeitsministerin und in weiterer Folge das Arbeitsmarktservice dazu beauftragt, unmittelbar 100 Millionen Euro und in weiterer Folge eine Gesamtsumme bis zu einer Milliarde Euro an Förderungsmitteln für den heimischen Arbeitsmarkt zur Abrufung bereit zu stellen, um Schäden an unserer österreichischen Volkswirtschaft abzuwenden", betonte Belakowitsch.

