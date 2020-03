Brigittenau: Klavierabend der Musikschule 20 am 11.3.

Wien (OTS/RK) - Klavierpädagoginnen und Klavierpädagogen aus der „Musikschule Brigittenau“ stellen bei einer Veranstaltung am Mittwoch, 11. März, im Festsaal im Amtshaus Brigittenau (20., Brigittaplatz 10) ihre begabten Schülerinnen und Schüler vor. Das kurzweilige Konzert der Talente beginnt um 18.30 Uhr. Die ambitionierten Pianistinnen und Pianisten sind im Alter von 6 bis 20 Jahren. Die Nachwuchskünstlerinnen und Nachwuchskünstler spielen Werke aus der klassischen Klavierliteratur. Der Zutritt zum Klavierabend ist frei. Ein kräftiger Applaus des Publikums erfreut die Jugend. Dieses Musik-Programm wird durch den Bezirk unterstützt. Informationen über mannigfaltige Kultur-Termine im Amtsgebäude im 20. Bezirk am Brigittaplatz: Telefon 4000/20 110 (Büro der Bezirksvorstehung Brigittenau). Auskünfte per E-Mail: post@bv20.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

