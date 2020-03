90. Ausgabe des „Theaterführers Weinviertel“

Programm mit 30 regionalen Produktionen von März bis Mai

St. Pölten (OTS/NLK) - Als kostenloses Service für Theatergruppen und –fans publiziert die Kulturvernetzung NÖ, seit über zwei Jahrzehnten die erste Anlaufstelle für Fragen aller Art zur Planung und Umsetzung von Kunst- und Kulturprojekten, die Künstlern, Kulturinitiativen, Gemeinden u. a. wertvolle – und auch kostenlose – Unterstützung bietet, in Kooperation mit dem Theaterverband ATiNÖ viermal im Jahr mit einer Auflage von 6.500 Stück den „Theaterführer Weinviertel“.

Die 90. Ausgabe des „Theaterführers Weinviertel“ beinhaltet Informationen zu ausgewählten Inszenierungen von 30 regionalen Theatergruppen im Zeitraum zwischen März und Mai 2020. Für kleine und große Theaterfans steht damit auf den Bühnen des Weinviertels ein umfangreiches Programm aus Theaterstücken, Kabarett, Marionetten- und Handpuppenspiel etc. auf dem Programm.

Einer der ersten Programmpunkte ist ab Freitag, 13. Mai, die Kriminalkomödie „Die 8 Frauen“, aufgeführt von der Theatergruppe Gänserndorf. „Der Vorname“ der Theatergruppe Zisterne präsentiert ab Samstag, 21. März, hitzige Debatten während eines gemütlichen Abendessens. „Es fährt kein Zug nach Irgendwo“ heißt es ab Samstag, 4. April, in Gaweinsthal, wenn die örtliche Theatergruppe das Stück um eine illustre Runde ohne Handyempfang in einem aufgrund eines Defektes mitten auf der Strecke gestoppten ICE-Zuges zur Aufführung bringt. Ebenfalls am Samstag, 4. April, feiert im Theater Westliches Weinviertel (TWW) in Guntersdorf eine Dramatisierung von Friedrich Torbergs Roman „Der Schüler Gerber“ Premiere.

Erhältlich ist der kostenlose Theaterführer in allen Weinviertler Raiffeisenkassen, direkt bei der Kulturvernetzung NÖ unter 02572/20250 und e-mail weinviertel @ kulturvernetzung.at sowie als Download unter www.kulturvernetzung.at.

