ÖH Innsbruck: Katzlinger: „Universität und ÖH werden Studierende nicht im Stich lassen!“

Nach dem Ausbruch des Covid-19 Virus an der Uni Innsbruck versichern die ÖH und die Uni Innsbruck, dass den Studierenden keine Nachteile erwachsen werden.

Innsbruck (OTS) - Mit einer Aussendung gestern Abend gab das Rektorat der Universität Innsbruck aufgrund akuter Covid-19 Fällen bekannt, den Unibetrieb ab 10.03.20 auf unbestimmte Zeit einzustellen. „Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Wir wissen, die Sorge ist groß, doch wir bitten euch, nicht in Panik zu verfallen! Die Universität handelt so bedacht, professionell und zügig wie möglich. Allen Erkrankten wünschen wir eine schnelle Genesung!“, so Johann Katzlinger (Aktionsgemeinschaft), Vorsitzender der ÖH Innsbruck.

Dies bedeutet auch, dass die Lehre momentan nicht in gewohnter Form stattfinden kann. Die Universität Innsbruck verlautbarte in ihrer Aussendung dahingehend, dass diese – soweit möglich! – via digitaler Mittel durchgeführt werden soll. Was das für Studierende bzw. ihren Studienerfolg in Fächern, denen solche Mittel nicht zur Verfügung stehen, bedeutet, sorgt natürlich für breite Unsicherheit und Ungewissheit.

Die Zusammenarbeit mit der Universität Innsbruck sei sehr professionell und verantwortungsbewusst. „Uns als ÖH wurde zugesichert, dass es durch CoVid-19 zu keinen Nachteilen für den allgemeinen Studienverlauf der Studierenden kommen wird. Wir versichern euch, dass sowohl die Universität als auch die ÖH alles dafür tun, um Anfragen schnellstmöglich zu beantworten! Wir können nur weitergeben, dass in der Universität auf Hochtouren dafür gearbeitet wird, so viele Kurse wie möglich auf Fernlehre umzustellen.“ so Katzlinger.

Katzlinger betonte weiter, dass in Zeiten wie diesen klar wird, wie wichtig das digitale Angebot von Lehrveranstaltungen ist: „Wir hoffen, dass die Lösungen, die für die Fernlehre gefunden werden, auch nachhaltig sind. Denn als ÖH wünschen wir uns schon sehr lange ein viel besseres und ausgebautes Angebot an Streaming-Möglichkeiten wie beispielsweise das Modell der Massive Open Online Courses (MOOC).

Wir wünschen allen Infizierten eine baldige Besserung!

Rückfragen & Kontakt:

Johann Katzlinger

Vorsitzender

Tel.: 0662 2444981

E-Mail: johann.katzlinger @ oeh.cc