Coronavirus: Verbraucherschlichtung Austria hilft bei Reiseproblemen

Kostenlose Streitschlichtung zwischen KonsumentInnen und Reiseunternehmen

Anstatt eine Streitigkeit eskalieren zu lassen, sollten KonsumentInnen und Unternehmen das kostenlose Angebot der Verbraucherschlichtung Austria in Anspruch nehmen und gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Schlichtungsstelle an Lösungen arbeiten Dr. Hermann Germ, Vereinsobmann Verbraucherschlichtung

Wien (OTS) - Die Unsicherheit vieler Österreicherinnen und Österreicher bezüglich anstehender Reisen ist aufgrund des Coronavirus groß. Vor allem die Frage nach der kostenlosen Stornierung von Reisen wird in diesem Zusammenhang häufig gestellt. Der Verein für Konsumenteninformation hat im Auftrag des Sozialministeriums eine Gratis-Hotline für reiserechtliche Fragen rund um das Coronavirus eingerichtet. Doch was ist, wenn Konsumentinnen und Konsumenten trotz rechtlicher Beratung mit dem Reiseunternehmen keine geeignete Lösung für ein Problem finden? In vielen Fällen kann die Verbraucherschlichtung Austria helfen.

Alternative Streitbeilegung

KonsumentInnen, die ein Problem mit in Österreich niedergelassenen Reisebüros, Reiseveranstaltern oder sonstigen im Reisebereich tätigen Unternehmen haben und bilateral zu keiner Lösung finden, können sich sowohl über ein Webformular als auch per E-Mail oder Post an die Verbraucherschlichtung Austria wenden. Sie ist eine von acht staatlich anerkannten Verbraucherschlichtungsstellen in Österreich. Aufgabe der Verbraucherschlichtung Austria ist es, KonsumentInnen und Unternehmen als unabhängige, unparteiische, effektive, schnelle und faire Vermittlerin dabei zu unterstützen, Streitigkeiten beizulegen und Lösungen für Probleme zu finden. Alle Kontaktinformationen finden sich auf der Website der Einrichtung unter www.verbraucherschlichtung.at.

„Anstatt eine Streitigkeit eskalieren zu lassen, sollten KonsumentInnen und Unternehmen das kostenlose Angebot der Verbraucherschlichtung Austria in Anspruch nehmen und gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Schlichtungsstelle an Lösungen arbeiten“ , erklärt Dr. Hermann Germ, Obmann des Vereins.

Zahlen

2019 erledigte die Verbraucherschlichtung Austria über 800 Schlichtungsanträge. Mehr als 100 davon betrafen den Reisesektor. In insgesamt 81% der Fälle haben Unternehmen an den an sich freiwilligen Verfahren mitgewirkt. Eine Einigung konnte in 66% aller Schlichtungsfälle erreicht werden.

Rückfragen & Kontakt:

Verbraucherschlichtung Austria

Dr. Simon Eder, Geschäftsführer

Telefon: 01 890 63 11 - 22

simon.eder @ verbraucherschlichtung.at

www.verbraucherschlichtung.at