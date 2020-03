TPA stärkt internationale Führungsriege und ernennt zwei neue Partnerinnen

Wien/Bratislava/Bukarest (OTS) - Das internationale Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen TPA hat mit 1.1.2020 zwei neue Partnerinnen ernannt. Mária Janušková (Slowakei) und Daniela Zar (Rumänien) verstärken das TPA Team an den Standorten Bratislava bzw. Bukarest.

Mária Janušková wurde von TPA zur Partnerin ernannt, sie ist seit 2004 Steuerberaterin und seit über fünfzehn Jahren für TPA in Bratislava (Slowakei) tätig. Die Spezialgebiete der Steuer-Expertin sind internationales Steuerrecht, Fragen der Sozialversicherung, Umsatzsteuer und Immobilienbesteuerung.

Die TPA Steuerberaterin und Partnerin Daniela Zar verfügt über 15 Jahre profunde Branchenerfahrung und unterstützt seit 2014 das TPA Team in Bukarest (Rumänien). Ihre Beratungsschwerpunkte sind Fusionen und Übernahmen, Unternehmensumstrukturierungen, Projektgeschäfte und Steuerprüfungen.

Klaus Bauer-Mitterlehner, TPA Partner und Mitglied des Management Teams zu den jüngsten Ernennungen: „ Mit der Expertise von Mária Janušková und Daniela Zar erweitern wir unser Team um zwei herausragende Profis. Ich freue mich besonders, sie an Bord zu haben. “ Der Experte für Mittel- und Südosteuropa weiter: “ TPA ist nach wie vor klar die Nummer eins in CEE/SEE. Unsere Kolleginnen und Kollegen an unseren Standorten beweisen es Tag für Tag. “

Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.



Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vierzehn österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St.Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.

Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

