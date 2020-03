Aktivitäten in den Wiener Einkaufsstraßen im April 2020

7. Bezirk

IG Kaufleute am Neubau - Schaufenster Neubaugasse

17.04. - 18.04. Flohmarkt Neubaugasse

Einmal mehr öffnet der "KUHLSTE Flohmarkt" der Stadt seine Stände. So vielseitig und erlesen ist das Angebot auf kaum einem anderen Flohmarkt – und durch sein großartiges Rahmenprogramm ist der bekannte Neubaugassen-Event wirklich einzigartig. Zwei Tage lang, am 17. und 18. April, spielt der Markt alle Stückerln.

8. Bezirk

IG der Unternehmer der Alser Straße

06.04. - 11.04. Bio-Logo-Ostereier in der Alser Straße

In der Karwoche (6.-11. April) hat der Osterhase in vielen Mitgliedsbetrieben der IG der Unternehmer der Alser Straße Bio-Logo-Ostereier für die Kundinnen und Kunden versteckt. Am Mittwoch, 8. April hoppelt der Osterhase nachmittags auch durch die Alser Straße und verteilt süße Köstlichkeiten an die Besucherinnen und Besucher.

Interessensgemeinschaft Kaufleute Josefstadt

06.04. - 11.04. Bio-Logo-Ostereier in der Josefstädter Straße

In der Karwoche ist der Osterhase in vielen Mitgliedsbetrieben der IG Kaufleute Josefstädter Straße unterwegs, um Bio-Logo-Ostereier für die Kundinnen und Kunden zu verstecken. Am Mittwoch, 8. April hoppelt er nachmittags außerdem durch die Josefstädter Straße, um süße Köstlichkeiten zu verteilen.

Interessensgemeinschaft Kaufleute Lerchenfelder Straße

06.04. - 11.04. Bio-Logo-Ostereier in der Lerchenfelder Straße

Der Osterhase hat in der Karwoche viel zu tun - auch in vielen Mitgliedsbetrieben der IG Kaufleute Lerchenfelder Straße versteckt er Bio-Logo-Ostereier für die Kundinnen und Kunden. Am Mittwoch, 8. April hoppelt der Osterhase nachmittags auch durch die Lerchenfelder Straße und verteilt süße Köstlichkeiten.

Interessensgemeinschaft Kaufleute Lerchenfelder Straße

03.04. - 24.04. Lerchenfelder Bauernmarkt

Der Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio-Eck findet freitags von 9 bis 18 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche statt (Lerchenfelder Straße - Ecke Schottenfeldgasse). Termine im April:

03.04.2020

10.04.2020

17.04.2020

24.04.2020

9. Bezirk

Interessensgemeinschaft der Kaufleute Servitenviertel

02.04. - 30.04. Wochenmarkt am Servitenplatz

Am Servitenplatz immer donnerstags (mit Ausnahme von Feiertagen) ein wöchentlicher Spezialitäten- und Schmankerlmarkt statt. Es erwarten euch regionale, österreichische Produkte sowie europäische Spezialitäten. Die Marktbetriebe bieten neben Obst und Gemüse auch verschiedene Käse-, Fleisch- und Wurstspezialitäten sowie Fisch, Olivenöl, Antipasti, Weine, Gebäck, Brot und vieles mehr an!

Schlendert über den hübschen Platz, nutzt die langen Öffnungszeiten von 10 bis 19 Uhr und das breit gefächerte Angebot. Termine im April:

02.04.2020

09.04.2020

16.04.2020

23.04.2020

30.04.2020

13. Bezirk

Carré Hietzing - Entspannt Einkaufen

25.03. - 01.04. Bunte Ostereier in Hietzing

Carré Hietzing verteilt vor der Karwoche in Mitgliedsbetrieben bunte Ostereier als kleine Aufmerksamkeit für eure Treue.

14. Bezirk

Einkaufskreis Hütteldorf

09.04. Die Osterhasen sind los

Der Einkaufskreis Hütteldorf verteilt am Gründonnerstag von 14 bis 18 Uhr zwischen Drei-Shop (Hütteldorfer Str. 127) und Café Noomi (Hütteldorfer Str. 299) bunte Ostereier und Vereinsbroschüren kostenlos an Passantinnen und Passanten auf der Hütteldorfer Straße.

20. Bezirk

IG Viertel um den Allerheiligenplatz

20.04. AB 20. IM 20.

Im Viertel um den Allerheiligenplatz gibt es jeden Monat eine kleine Stärkung für alle Kundinnen und Kunden:

AB 20. IM 20. bekommt ihr in den teilnehmenden Mitgliedsbetrieben von 9 bis 18 Uhr verschiedene Naschereien zu eurem Einkauf (solange der Vorrat reicht).

21. Bezirk

IG Kaufleute Jedlesee

01.04. - 11.04. Bemalte Ostereier in Jedlesee

Die Jedleseer Kaufleute verteilen ab 1. April bemalte Ostereier an ihre Kundinnen und Kunden - nur in den teilnehmenden Betrieben und solange der Vorrat reicht.



Wirtschaft 21

05.03. - 12.04. Ostermarkt der Wirtschaft 21

Noch bis zum 12. April findet am Franz-Jonas-Platz der traditionelle Ostermarkt der Wirtschaft 21 statt. Stöbert durch das traditionelle österliche Angebot und verwöhnt euch mit verschiedenen kulinarischen Köstlichkeiten! Für die Kleinen (und Junggebliebenen) gibt es wie gewohnt Ringelspiele.

22. Bezirk

Stadlauer Kaufleute

03.04. - 24.04. Freitag ist Markttag!

Am Stadlauer Bauernmarkt findet ihr jeden Freitag von 8 bis 12:30 Uhr: Mehlspeisen, Fisch & Geflügel, Honig & Schnaps, Wein, Wurst & Käse, Marmelade, Brot & Saft und vieles mehr. Achtung wechselnde Standorte!

03.04. und 17.04.: Piazza Star22, Erzherzog-Karl-Straße 129

10.04. und 24.04.: Stadlauer Park zwischen altem Bahnhof und Post

