FPÖ – Wurm: Warum liegt Treibstoff weiterhin auf Rekordniveau in Österreich?

Bundeskanzler Kurz soll endlich Preise anpassen und österreichische Bevölkerung entlasten

Wien (OTS) - „Angesichts dessen, dass der Erdölpreis ja bereits seit Monaten sinkt, er nun aber fast über Nacht um knapp 30 Prozent eingebrochen ist, frage ich mich, warum der Diesel- Benzin-, und Erdölpreis in Österreich weiterhin auf Rekordniveau liegt? Bundeskanzler Kurz ist hier mit seinem grünen Koalitionspartner dringend aufgefordert, Maßnahmen einzuleiten, damit der günstige Erdölpreis auch beim österreichischen Konsumenten und der österreichischen Wirtschaft spürbar wird. Es kann ja wohl nicht sein, dass die Österreicher tagtäglich draufzahlen, während sich die Ölfirmen eine goldene Nase verdienen“, kommentierte heute FPÖ-Konsumentenschutzsprecher NAbg. Peter Wurm den Preisverfall beim Erdöl.

„Leider hat die Regierung von Sebastian Kurz erst kürzlich bewiesen, dass ihnen die ohnehin viel zu hohen Kraftstoffpreise völlig egal sind, da sie in der letzten Nationalratssitzung unseren freiheitlichen Antrag, in dem wir verlangt haben, dass die Mineralölsteuer (MÖSt) auf Diesel in dieser Gesetzgebungsperiode nicht erhöht wird, abgeschmettert hat. Wenn es die schwarz-grüne Regierung schon nicht schafft, einem freiheitlichen Antrag zuzustimmen, sollte sie zumindest so viel Mut und Integrität aufbringen können, zumindest im Gemeinwohl zu handeln und den immer günstiger werdenden Ölpreis entsprechend an die österreichischen Konsumenten weiterzugeben“, so Wurm.

