AVISO: Symposium „Teilautonome Systeme im Bundesheer“

Wien (OTS) - Am Mittwoch, den 11. März findet an der Theresianischen Militärakademie in Wr. Neustadt ein Symposium unter dem Titel „Teilautonome Systeme im Bundesheer“ statt. Ziel dieses Symposiums ist es, den aktuellen Forschungsstand aus der Technik für Soft- und Hardware darzustellen sowie bis jetzt gemachte Erfahrungen mit bisher eingeführten und erprobten Systemen zu diskutieren.

Für Medienvertreter besteht im Rahmen dieses Termins die Möglichkeit, die im Bundesheer eingeführten teilautonomen Systeme wie das Aufklärungsdrohnensystem „Tracker“, den ferngelenkten Roboter zur Kampfmittelbeseitigung „tEODor“, den Fernlenkmanipulator „TAUROB“, den Quadcopter „HUGIN“ und den Camcopter der Firma Schiebel zu sehen sowie an Präsentationen im angeführten Zeitraum teilzunehmen.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich dazu eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Um Anmeldung wird unter thomas.lampersberger @ bmlv.gv.at oder unter +43 664 622 2157 ersucht.

Wann: Mittwoch, den 11. März von 10.00 bis 12.00 Uhr

Wo: Theresianische Militärakademie, Maria-Theresien-Platz (Rückseite Militärakademie), 2700 Wiener Neustadt

