NEOS Wien/Wiederkehr: Ludwig bleibt Ankündigungs-Weltmeister

Christoph Wiederkehr: „Inhaltsleere bestimmt weiterhin SPÖ-Politik in Wien!“

Wien (OTS) - Enttäuschend sind für NEOS Wien Klubobmann Christoph Wiederkehr die Ankündigungen von Bürgermeister Ludwig bei der SPÖ-Klubklausur am Montag: „Ludwig bleibt ein Ankündigungs-Weltmeister. Viele der Projekte, die heute präsentiert wurden, haben wir schon mehrmals gehört. Was der Stadtregierung fehlt, sind große Visionen für Wien – etwa eine echte Bildungsreform, die dringend benötigt wird. Bei vielen großen Herausforderungen – auch im Gesundheitsbereich, beim Klimaschutz oder in der Wirtschaftspolitik – bleiben die Pläne vage und nichtssagend. Was aus Ludwigs sogenannten Leuchtturm-Projekten bislang geworden ist, zeigt das Beispiel Super-Greißler, das in der Eröffnung einer Supermarktfiliale in Simmering geendet hat. Wien hat sich ambitioniertere Regierende verdient!“

