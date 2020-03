Wölbitsch: Ludwig weiter rat- und orientierungslos in Flüchtlings- und SPÖ-Führungsdebatte

Bürgermeister fehlt eine klare Linie – Viele Ankündigungen, wenig Umsetzungen – Rendi-Wagner kritisiert fehlende Glaubwürdigkeit

Wien (OTS) - „Auch heute konnte sich Bürgermeister Ludwig bei der SPÖ-Klubtagung in Frauenkirchen zu keiner klaren Linie in der Flüchtlingsdebatte durchringen. Der Wiener Bürgermeister bleibt rat-und orientierungslos. Er wusste bis vor kurzem noch nicht einmal, ob er die aktuelle SPÖ-Vorsitzende Rendi-Wagner unterstützen soll“, so Stadtrat Markus Wölbitsch zu heutigen Aussagen des Wiener Bürgermeisters in Frauenkirchen. Kein Wunder, dass sich Rendi-Wagner vor Ort in Frauenkirchen über den „permanenten Daueraufstand“ in der Partei beschwert und bei der Klubtagung der Wiener SPÖ die „verlorene Glaubwürdigkeit“ der SPÖ beklagt. „Wie wahr“, so Stadtrat Wölbitsch.

„Bürgermeister Ludwig ist längst Ankündigungsweltmeister, bringt jedoch nur sehr wenig auf den Boden“, so der ÖVP-Stadtrat. „Viele angekündigte Projekte aus der Vergangenheit – wie etwa die Donaubühne oder der Super-Greißler – warten noch immer auf die Umsetzung. Statt neuer Ankündigungen wollen wir endlich Umsetzungen sehen“, so Wölbitsch. „Tatsächlich fehlt der SPÖ jeglicher Mut zu einer echten Veränderung und zu einer klaren Positionierung. Bis heute wissen wir nicht, wo der Bürgermeister in der Flüchtlingsdebatte steht. Es fehlt nach wie vor eine klare Linie!"

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Michael Ulrich, MSc

Leitung Kommunikation & Presse

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien