Lotto: Je ein Sechser in Oberösterreich und Vorarlberg

Wiener holt sich den Joker

Wien (OTS) - Gleich zwei Sechser brachten die „sechs Richtigen“ 3, 10, 13, 18, 26 und 36. Ein oberösterreichischer Spielteilnehmer hatte die gewinnbringende Zahlenkombination auf einem Normalschein, gleich der erste seiner sechs Tipp brachte den Erfolg. Der zweite glückliche Sechser-Gewinner hat seine Tipps in Vorarlberg gespielt. Er war mit dem zweiten von drei Tipps erfolgreich. Jeder der beiden erhält 500.000 Euro.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl waren vier Spielteilnehmer erfolgreich. Zwei Oberösterreicher, ein Tiroler und ein Kärntner sind hier die Gewinner. Alle vier Gewinner hatten Normalscheine ins Rennen geschickt und gewinnen nun je mehr als 26.500 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Sonntag keinen Sechser. Die Gewinnsumme wurde auf die 40 Fünfer aufgeteilt und erhöhte deren Quote auf mehr als 7.200 Euro. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde werden etwa 150.000 Euro erwartet.

Lotto Bonus Ziehung am Freitag, den 13.3.

Noch einmal ziehen, dann steht die Lotto Bonus-Ziehung vor der Tür. Am Freitag, der 13: Anlässlich dieses besonderen Datums gibt es erstmalig eine zusätzliche Lotto Ziehung an einem Freitag. Sie nennt sich Lotto Bonus-Ziehung und gliedert sich in den bekannten Ziehungsrhythmus ein. Das heißt: Entsteht am Mittwoch ein Jackpot, so wird er bei der Bonus-Ziehung am Freitag ausgespielt. Entsteht bei der Bonus-Ziehung ein Jackpot, kommt er am darauffolgenden Sonntag zur Ausspielung.

Am Freitag, den 13. wird zudem unter allen an dieser Ziehung mitspielenden Tipps 1 Million Euro extra verlost.

Annahmeschluss für die Bonus-Ziehung ist am Freitag, den 13. März um 18.30 Uhr, die Ziehung ist um 18.47 Uhr live in ORF 2 zu sehen.

Die Bonus-Ziehung umfasst übrigens nicht nur „6 aus 45“, sondern auch den Joker, LottoPlus und TopTipp. Moderiert wird die Bonus-Ziehung von den Dancing Stars Silvia Schneider und Norbert Oberhauser.

Joker

Ein Spielteilnehmer aus Wien ist der Sologewinner beim Joker im ersten Rang. Er hatte „Ja“ zur richtigen Jokerzahl auf einem Lotto Normalschein gesagt, das Kreuzchen ist nun rund 200.500 Euro wert.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 8. März 2020

2 Sechser zu je EUR 500.000,00 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 26.507,30 137 Fünfer zu je EUR 844,20 269 Vierer+ZZ zu je EUR 128,90 4.703 Vierer zu je EUR 40,90 7.044 Dreier+ZZ zu je EUR 12,30 72.480 Dreier zu je EUR 4,80 223.700 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 03 10 13 18 26 36 Zusatzzahl: 09

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 8. März 2020

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 40 Fünfer zu je EUR 7.222,80 2.071 Vierer zu je EUR 23,60 35.874 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 04 05 20 21 37 43

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 8. März 2020

1 Joker EUR 200.464,20 12 mal EUR 8.800,00 101 mal EUR 880,00 1.002 mal EUR 88,00 9.484 mal EUR 8,00 100.528 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 0 8 9 1 8 3

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at