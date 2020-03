„Report“ über Flüchtlingsfrage, SPÖ-Mitgliederbefragung, Behördenverlagerungen gegen Landflucht und Energiewende

Grenzgang

Die Situation an der türkisch-griechischen Grenze bleibt angespannt. Tausende Migrantinnen, Migranten und Flüchtlinge versuchen sie weiterhin zu überqueren, Griechenland wehrt sie mit voller Härte ab. Gleichzeitig verhandelt die EU mit dem türkischen Präsidenten. In Österreich bleibt die Kanzlerpartei ÖVP bei ihrer harten Linie. Immer wieder betont sie, 2015 dürfe sich nicht wiederholen und es werde kein Durchwinken von Flüchtlingen mehr geben. Wie realistisch ist so ein Szenario überhaupt und wie bereitet sich Österreich vor? Ein Bericht von Martin Pusch und Sophie-Kristin Hausberger.

Zum Thema Flüchtlinge und zu den Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus ist Innenminister Karl Nehammer, ÖVP, zu Gast im Studio.

Rendi-Wagner will’s wissen

Es ist eine Premiere: Bei der SPÖ stimmt derzeit die Basis über ihre Chefin ab. Für Pamela Rendi-Wagner geht es damit ums politische Überleben. Auch weil mächtige Landeschefs der SPÖ auf Distanz zu diesem Experiment gegangen sind. Yilmaz Gülüm und Stefan Daubrawa haben sich bei der Parteibasis in Wien und Niederösterreich umgehört.

Bayern: Behördenverlagerungen gegen Landflucht

Das Phänomen Landflucht ist europaweit zu beobachten, so auch in Bayern. Die bayerische Staatsregierung kämpft mit der sogenannten Heimatstrategie dagegen an. Um die Menschen auf dem Land zu halten, setzt der Freistaat auf Behördenverlagerung in den ländlichen Raum. Bis 2030 sollen 75 Behörden in den ländlichen Raum verlegt und etwa 3.000 Personen versetzt sein. Dieses politische Programm kostet Millionen, aber die bayerische Regierung nimmt die Mehrkosten als Beitrag zur Strukturförderung in Kauf. Auch in Österreich hat die türkis-grüne Koalitionsregierung in ihrem Arbeitsprogramm festgeschrieben, die „… Ansiedelung von Verwaltungstätigkeiten des Bundes in strukturschwache Regionen“ zu prüfen. Ernst Johann Schwarz hat in Bayern einen Lokalaugenschein gemacht, mit Beamten und Fachleuten gesprochen und betroffene Behörden besucht.

CO2-frei

Bis 2040 soll Österreich klimaneutral sein, das ist zumindest das Ziel der Bundesregierung. Doch der Weg dorthin ist bei Weitem nicht für jede Gemeinde gleich. Der „Report“ hat zwei Orte in Österreich besucht, die ein gänzlich unterschiedliches Energieprofil haben, und zeigt Bürgerinitiativen und Ansätze, mit denen der CO2-Ausstoß eingedämmt wird. Kann so die Energiewende gelingen? Eine Spurensuche von Yilmaz Gülüm und Martina Schmidt.

