BeSt³ 2020 erfolgreich stattgefunden – rund 60.000 Interessierte informierten sich über vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten

Informationsmesse für Beruf, Studium und Weiterbildung in Wiener Stadthalle

Wien (OTS) - Vom 5. bis 8. März 2020 öffnete die BeSt³ die Pforten der Wiener Stadthalle für zahlreiche Bildungshungrige: Österreichs größte Bildungsmesse versammelte rund 300 Ausstellerinnen und Aussteller, die ihre vielfältigen (Fort-)Bildungsangebote präsentierten und den rund 60.000 Besucherinnen und Besuchern Rede und Antwort standen.

Ein umfangreiches Begleitprogramm in Form von Vorträgen und Workshops gab Einblicke in innovative Bildungswege und beleuchtete aktuelle Trends in der Arbeitswelt. Die interessierten Jugendlichen und Erwachsenen nutzten die Gelegenheit, verschiedene Studienfächer, neue Ausbildungsmöglichkeiten und spannende Berufsfelder kennenzulernen.

