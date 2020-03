Weltwassertag 2020 – Wasser und Klimawandel: Studienpräsentation

„Trinkwasserversorgung im (Klima-)Wandel“: Gefährdet der Klimawandel die österreichische Trinkwasserversorgung?

Wien (OTS) - Der Klimawandel verlangt eine erhöhte Aufmerksamkeit für Wasser, unser Lebensmittel Nummer 1. Hitze und Trockenheit wirken sich auf die Trinkwasserversorgung aus und stellen die Wasserversorger vor neue Herausforderungen. Besonders in Zeiten mit einem Spitzenbedarf – ausgelöst durch Hitze und Trockenheit – braucht es einen veränderten Umgang mit der lebenswichtigen Ressource, damit die Trinkwasserversorger weiterhin alle österreichischen Haushalte sicher und in bester Qualität versorgen können. Der Nutzung der Ressource Wasser für die Trinkwasserversorgung muss immer Priorität eingeräumt werden.



Gemeinsam mit der Universität für Bodenkultur stellt die ÖVGW die Studie „Wasserversorgung 2019 – Klimaszenarien und Versorgungssicherheit“ vor. Die Studie gibt Antworten auf aktuelle Fragen: Wie wirkt sich der Klimawandel auf unser Trinkwasser aus? Welche Zukunftsszenarien sind denkbar? Was ist für die Versorgungssicherheit zu tun?



Wann: Dienstag, 17. März 2020, 11:00 Uhr

Wo: Urania, Raum 2.3., Uraniastraße 1, 1010 Wien



Ihre Gesprächspartner:



DI Franz Dinhobl, Präsident ÖVGW

DI Dr. Roman Neunteufel, Universität für Bodenkultur

Die ÖVGW

Die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) ist die einzige, unabhängige und freiwillige Interessenvertretung für die österreichischen Trinkwasserversorger. Sie zählt über 260 Unternehmen aus dem Wasserbereich zu ihren Mitgliedern. Über Kooperationen mit Landesverbänden vertritt die ÖVGW mehr als 1.500 Wasserversorger. Diese beliefern rund 80 % der zentral versorgten Bevölkerung mit Trinkwasser. Das österreichische Trinkwasser wird fast zu 100 % aus Grund- und Quellwasser gewonnen, welches Großteils nicht aufbereitet werden muss. Für die ÖVGW steht daher der Schutz des Grundwassers und die sichere Versorgung der Bevölkerung mit gesundem, hochqualitativem Trinkwasser auch in Zeiten des Klimawandels im Fokus. Um die Leistungen der heimischen Wasserversorgungsbetriebe auch einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen, findet auch dieses Jahr der von der ÖVGW ins Leben gerufene TRINK´WASSERTAG am 19. Juni statt.

