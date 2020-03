5. Bezirk: „Soiree Electrique“ in der Arena Bar am 12.3.

Wien (OTS/RK) - Martha Laschkolnig („Martha Labil“) und Silvia Spechtenhauser („Fräulein Brigitte“) haben für die kommende Veranstaltung in der „Arena Bar“ (5., Margaretenstraße 117) ein neues kurzweiliges Programm einstudiert: Unter dem Titel „Soiree Electrique“ erinnern die ideenreichen Damen und Gast-Akteure am Donnerstag, 12. März, an die Varietee-Tradition der „Arena Bar“. Zeitgemäße „clowneske“ Akzente sind zu erwarten. Beginn der Vorstellung ist um 19.30 Uhr (Einlass: 19.00 Uhr). Laschkolnig und Spechtenhauser ersuchen die Zuseherinnen und Zuseher um Spenden. Die Unterhalterinnen wollen ihr Publikum „bezaubern“, überraschen und in Spannung versetzen. Skurrile Momente bleiben bei der Entführung in „Absurde Welten“ nicht aus. Martha und Silvia arbeiten mit dem Verein „Aktionsradius Wien“ zusammen. Info: Telefon 332 26 94. Auskunft per E-Mail: office@aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

Martha Labil (Martha Laschkolnig): www.marthalabil.com

Fräulein Brigitte (Silvia Spechtenhauser): www.schulzundfranz.at/?page_id=22

Verein „Aktionsradius Wien“: www.aktionsradius.at

Lokal „Arena Bar“: www.arenabarvariete.at

Kulturelle Angebote im 5. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

