ORF SPORT + mit dem Skispringen der Damen in Lillehammer

Auch die Kletter-Pressekonferenz ist am 10. März live im Sport-Spartenkanal des ORF zu sehen

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 10. März 2020, sind die Live-Übertragungen von der Saisonauftakt-Pressekonferenz des Kletterverbands mit Jessica Pilz und Jakob Schubert um 11.00 Uhr und vom Skisprung-Weltcup der Damen in Lillehammer – Raw Air um 19.55 Uhr, Formula E Street Racers um 22.30 Uhr, das „Sport-Bild“ um 19.00 Uhr, das FIS-Freestyle-Ski-und-Freeski-Worldcup-Magazin um 19.30 Uhr und die Höhepunkte vom Skisprung-Weltcup in Oslo – Team Raw Air um 21.30 Uhr.

Geplante Themen der Saisonauftakt-Pressekonferenz des Kletterverbands am 10. März in Innsbruck sind die Nominierung und die Vorschau auf die Europameisterschaften (20. bis 27. März in Moskau), die Vorschau auf den Weltcupauftakt Anfang April in Meiringen in der Schweiz, die Road to Tokyo 2020 mit Jakob Schubert und Jessica Pilz und das IFSC Austria Climbing Open 2020 im Juni in Innsbruck. Reporter ist Fred Lentsch.

In Livigno in Italien tragen die Snowboarderinnen und Snowboarder am 10. März einen Parallel-Slalom aus. Kommentator ist Erwin Hujecek.

Die Raw Air-Skisprung-Tournee der Damen in Norwegen wird am 8. März in Oslo, am 10. März in Lillehammer und am 12. März in Trondheim ausgetragen. Kommentator ist Michael Roscher, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Andreas Goldberger.

