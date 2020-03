Favoriten: „Senioren-Nachmittag“ mit Perfler und Zib

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Kultur 10“ hat für ältere Zeitgenossen wieder einen „Senioren-Nachmittag“ in der Veranstaltungsstätte „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) organisiert. Geboten wird ein buntes typisch „wienerisches“ Programm mit der Devise „Wienerlieder von Gestern und Heute!“. Am Dienstag, 10. März, sorgen die populären Unterhalter Michael Perfler (Gesang) und Erich Zib (Akkordeon) mit einem abwechslungsreichen Klangbogen für Stimmung. Das vorwiegend schwungvolle und gelegentlich ein wenig schwermütige Konzert fängt um 15.00 Uhr an. Das Publikum wird um „Musikbeiträge“ (pro Person: 3 Euro) gebeten. Info und Reservierung: Telefon 0660/46 46 614. E-Mails an das „Kultur 10“-Sekretariat (Roswitha Jarolim): waldmuellerzentrum@chello.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Kultur 10“: www.wien-favoriten.at

Sänger Michael Perfler: www.perfler-arts.com/

Ziehharmonika-Musikus Erich Zib: www.heurigenmusik.at/

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse