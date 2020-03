2. Bezirk: „Close Up“-Abend mit Magier Thomas Gabriel

Wien (OTS/RK) - Ein vielfach ausgezeichneter junger Zauberkünstler bringt am Samstag, 14. März, im „Circus- und Clownmuseum Wien“ (2., Ilgplatz 7) ab 19.30 Uhr die Menschen zum Staunen: Thomas Gabriel beherrscht mehrere Sparten der Magie und führt diesmal seine verblüffenden Tricks aus nächster Nähe zum Publikum vor. „Erleben Sie Zauberkunst direkt vor Ihren Augen“, verlautbart der sachkundige Museumsdirektor, Robert Kaldy-Karo. Karten für das zauberhafte Gastspiel des fingerfertigen Magiers kosten 20 Euro. Auskünfte zu diesem „Close Up“-Abend und Reservierungen: Telefon 0676/406 88 68.

Tipp für Sonntag: Wissenswertes aus der Varieté-Welt

Auch am kommenden „Tag der Wiener Bezirksmuseen 2020“ ist ein Abstecher ins „Circus- und Clownmuseum Wien“ im 2. Bezirk auf dem Ilgplatz 7 empfehlenswert: Am Sonntag, 15. März, von 10.00 bis 16.00 Uhr, führen ehrenamtliche Unterhaltungskunst-Experten durch die umfangreiche Sammlung. Der Eintritt ist gratis. Thema des Museumstags: „Kino, Theater und Varieté in Wien“. Speziell zum Sektor „Varieté“ besitzt das Museum vielerlei interessante Exponate, darunter Fotoaufnahmen, Plakate und Künstler-Gewand. Museumschef Robert Kaldy-Karo erzählt auf Wunsch nette Anekdoten aus der Show-Branche. Info per E-Mail: info@circus-clownmuseum.at.

Zauberkünstler Thomas Gabriel: www.thomas-gabriel.com/bio/

Circus- und Clownmuseum Wien: www.circus-clownmuseum.at

ARGE Wiener Bezirks- und Sondermuseen: www.bezirksmuseum.at

