Alsergrund: Sammlerin stellt 200 Spargeschenke aus

Gratis ins „Sparefroh-Haus“ am 15., 18., 22. und 25. März

Wien (OTS/RK) - In Kooperation mit dem Bezirksmuseum Alsergrund zeigt Renate Steinkellner ihre über 200 Exponate umfassende Sammlung verschiedenster „Spargeschenke“ in einem schmucken Pavillon im Hof im Amtshaus Alsergrund (9., Währinger Straße 43). Das so genannte „Sparefroh-Haus“ ist im März an 4 Tagen offen: Sonntag, 15. März (14.00 bis 16.00 Uhr), Mittwoch, 18. März (15.30 bis 17.00 Uhr), Sonntag, 22. März (10.30 bis 12.00 Uhr), und Mittwoch, 25. März (15.30 bis 17.00 Uhr). Immer ist die Besichtigung gratis.

Die frühere Bank-Angestellte Renate Steinkellner beantwortet auch gerne Fragen zu den Schaustücken, darunter Sparschweine aller Art, Stofftiere, Malbücher, Computerspiele sowie manch andere Gaben für eifrige Sparerinnen und Sparer. Von 1957 bis 2019 hat die hübsch arrangierte Spargeschenke-Kollektion keine Lücken. E-Mails an die Betreiberin des „Sparefroh-Hauses“ sind an folgende Adresse zu schicken: bm1090@bezirksmuseum.at.

