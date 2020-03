20. Bezirk: „Der dritte Mann“ mit Hausmann und Mayer

Wien (OTS/RK) - Am 10. März 1950 wurde in Österreich erstmalig die deutsche Fassung des Filmes „Der dritte Mann“ gezeigt. Zum 70-Jahre-Jubiläum der Erstaufführung haben der Redekünstler Rudi Hausmann und die Zither-Musikerin Cornelia Mayer ein Programm mit dem Titel „Karasitäten“ zusammengestellt. Am Dienstag, 10. März, beginnt um 20.00 Uhr im Festsaal im Amtshaus Brigittenau (20., Brigittaplatz 10) eine zirka 1 Stunde lange „Musikalisch-literarische Reise“ im Zeichen des Films. Das Publikum hört an dem Abend Hintergrundgeschichten, sieht Szenen-Bilder und dazu erklingt die einst von Anton Karas komponierte Film-Musik. Der Eintritt zu der Veranstaltung des Kultur-Vereines „Kulturforum Brigittenau“ ist frei. Dieser Abend wird vom Bezirk gefördert. Auskunft: Telefon 4000/20 115 (Büro-Team der Bezirksvorstehung Brigittenau), E-Mail post@bv20.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Film „Der dritte Mann“ (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Der_dritte_Mann

Vortragskünstler Rudi Hausmann: http://rudihausmann.blogspot.com/

Zitherspielerin Cornelia Mayer: www.zitherinthecity.com/

Geförderte Kultur-Termine im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

