Hitradio Ö3 feiert 20 Jahre Ö3-Callboy!

Zum Jubiläum: Live-Tour von Gernot Kulis durch Österreich

Wien (OTS) - Seit 20 Jahren heißt es: Rufen Sie ihn nicht an - er ruft Sie an! Hitradio Ö3 feiert heute 20 Jahre Ö3-Callboy. Die Anrufe von Gernot Kulis spiegeln seit zwei Jahrzehnten satirisch unsere Gesellschaft wider. Gekonnt balanciert der Comedian bei seinen „Calls“ zwischen Menschenkenntnis, Spontanität, Aktualität und überzeichneten Figuren. Ob Arnold Schwarzenegger, Marko Arnautovic oder der Nachbar von nebenan - vor seinen Anrufen ist niemand sicher. Außerdem gibt‘s noch eine große Überraschung: Die große Live-Show „Best of 20 Jahre Ö3-Callboy“ mit Gernot Kulis! 20 Jahre – 20 Shows.

Gernot Kulis live: Nach dem Erfolgsprogramm "Kulisionen" und der aktuellen Show "Herkulis" folgt nun ein weiteres Bühnen-Highlight:

eine zeitlich limitierte Best-Of-Tour zu 20 Jahren Ö3-Callboy. Tour-Start ist im Dezember 2020, es folgen zwanzig Shows in ganz Österreich. Der Stand-Up-Comedian erzählt über die besten Anrufe, Insider-Storys, prominente Komplizen, Pannen und noch nie Gehörtes. Highlights mit hoher Pointendichte sind garantiert. Der Vorverkauf läuft ab sofort.

10.12.2020: Wien, Globe Wien

11.12.2020: Steyrermühl, Alfa

12.12.2020: Wolfsberg, KUSS

15.12.2020: Graz, Orpheum

16.12.2020: Wien, Stadtsaal

17.12.2020: Innsbruck, Congress

19.12.2020: Wiener Neustadt, Stadttheater

20.12.2020: Traun, Kulturpark

07.01.2021: Tulln, Danubium

09.01.2021: Dornbirn, Kulturhaus

14.01.2021: Wels, Stadttheater Greif

15.01.2021: Salzburg, Szene

19.01.2021: Amstetten, Pölz-Halle

20.01.2021: Graz, Orpheum

22.01.2021: Steyr, Stadttheater

27.01.2021: Leonding, Kürnberghalle

28.01.2021: Eisenstadt, KUZ

29.01.2021: Ober-Grafendorf, Pielachtalhalle

30.01.2021: Wien, Globe Wien

27.02.2021: Klagenfurt, Messe

Die besten Ö3-Callboys aus den letzten 20 Jahren plus Ö3-Callboy-Hoppalas und Ticket-Gewinnspiel gibt es auch online auf:

