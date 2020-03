Sechs Verkehrstote in der vergangenen Woche

54 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 8. März 2020

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben fünf Pkw-Lenker und ein Traktor-Mitfahrer bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Unfall kam es am Mittwoch, 4. März 2020, im Bezirk Amstetten, Niederösterreich, bei dem eine 29-jährige Pkw-Lenkerin getötet wurde. Die Lenkerin geriet auf die linke Fahrbahnhälfte und stieß frontal gegen einen entgegenkommenden Klein-Lkw. Durch die Wucht des Anpralles wurde der Pkw nach rechts in den angrenzenden Acker katapultiert, wobei die Lenkerin aufgrund ihrer schweren Verletzungen verstarb. Die im Pkw mitfahrende 6-jährige Tochter wurde leicht verletzt. Am Wochenende verunglückte kein Verkehrsteilnehmer tödlich.

Vier Menschen kamen in der Vorwoche auf einer Landesstraße und je einer auf einer Bundesstraße und einer Gemeindestraße ums Leben. Drei Verkehrstote mussten in Niederösterreich, zwei in Oberösterreich und einer in Tirol beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in jeweils zwei Fällen eine nicht angepasste Geschwindigkeit und Unachtsamkeit/ Ablenkung und in einem Fall eine Missachtung von Ge- und Verboten. Bei einem Unfall konnte die vermutliche Hauptunfallursache bisher noch nicht geklärt werden. Drei Unfälle waren Alleinunfälle und eine Pkw-Lenkerin verwendete vermutlich keinen Sicherheitsgurt.

Vom 1. Jänner bis 8. März 2020 gab es im österreichischen Straßennetz 54 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2019 waren es 46 und 2018 ebenfalls 54.

