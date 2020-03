Siegerinnen und Sieger des „EuropaQuiz 2019/20“ gekürt

LR Teschl-Hofmeister: Europa bedeutet Identifikation und Zusammenhalt

St. Pölten (OTS/NLK) - Das „EuropaQuiz – Quiz Politische Bildung“ ging in die 20. Auflage und auch im aktuellen Schuljahr waren Schülerinnen und Schüler eingeladen, ihr Interesse an politischer Bildung zu zeigen und ihr europäisches Politikwissen unter Beweis zu stellen. Die Landesberufsschule Eggenburg war Austragungsort des NÖ Landeswettbewerbs, bei dem Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister die Siegerehrung vornahm: „Zusammenhalt zu zeigen ist heute in Europa so wichtig wie nie zuvor. Auf Europa kommen neue Herausforderungen zu, und diese gemeinsam zu meistern, bedarf es unser aller Identifikation als Europäer. Und dies kann nur mit Hintergrundwissen gelingen, das alle Teilnehmenden beim heutigen Wettbewerb eindrucksvoll bewiesen haben.“

Erstplatzierte des Landeswettbewerbs waren Ferstl Dominik (HTL St. Pölten, FS), Kormann Max (LBS Theresienfeld), Jeitler Moritz (BG Baden, Frauengasse), Zach Sophie (BG Baden, Frauengasse), Gstaltner Johannes (HAK Korneuburg) und Maurer Elias (NMS Eggenburg).

Teilnahmeberechtigt waren Schülerinnen und Schüler ab der 8. Schulstufe bis einschließlich der 13. Schulstufe aller Schularten. An den teilnehmenden Schulen wurden die jeweiligen Siegerinnen und Sieger ermittelt, die dann zum Landeswettbewerb eingeladen waren. Die dabei Qualifizierten vertreten ihre Schulart im Bundesland-Team beim Bundeswettbewerb, der von 25. bis 27. März stattfinden wird.

„Ich gratuliere allen Teilnehmenden für das Engagement und den Mut, den Sie bewiesen haben, sich diesem Quiz zu stellen. Alle Siegerinnen und Siegern beglückwünsche ich ganz besonders, dass Sie sich unter den zahlreichen Teilnehmenden hervorgehoben haben und wünsche für den Bundeswettbewerb alles Gute“, hebt die Landesrätin hervor.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at

