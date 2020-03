Corona-Virus: Stadt Wien - Gesundheitsdienst bündelt seine Kräfte

Wien (OTS/RK) - Der medizinische Krisenstab der Stadt Wien hat heute, Sonntag, beschlossen, Services des Stadt Wien - Gesundheitsdienstes zu bündeln. Ab morgen, Montag, werden daher bis auf weiteres sämtliche Impf-Services in der Impfstelle TownTown in der Zentrale des Gesundheitsdienstes am Thomas-Klestil-Platz im dritten Bezirk angeboten. Impfungen in den Bezirksgesundheitsämtern sind bis auf weiteres nicht möglich. Auch Gesundenuntersuchungen werden reduziert, um Ressourcen freizubekommen, entschied der Krisenstab.

