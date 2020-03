Ausschreibung der MedienLÖWINNEN

Auch beim 22. Journalistinnenkongress verleihen wir MedienLÖWINNEN in drei Kategorien

Wien (OTS) - Die MedienLÖWINNEN sind DIE Anerkennung für herausragende journalistische Leistungen in frauenspezifischer Berichterstattung. Die MedienLÖWIN in Gold geht jährlich an eine Frau für ihr bisheriges Schaffen, die silberne LÖWIN prämiert einen medialen Beitrag. Der seit sechs Jahren verliehene MedienLÖWE wird an eine Redaktion vergeben, die sich durch frauenfreundliche, -unterstützende und -stärkende Aktionen auszeichnet.

Nun ist es wieder soweit: Wir schreiben die MedienLÖWIN in Silber aus. Die Auszeichnung soll Journalist*innen motivieren, sich mit den Lebenssituationen von Frauen kritisch auseinanderzusetzen oder Mediennutzer*innen Mut machen, ihren persönlichen Lebensentwurf selbstbestimmt zu verwirklichen. Die Beiträge müssen im Zeitraum September 2019 bis Juli 2020 publiziert worden sein und sollten einen Umfang von max. zehn Manuskriptseiten (andere Medien analog) nicht überschreiten.

Alle Beiträge, die im Rahmen der Jurierung bewertet werden, müssen mit Kurzvita der Einreicher*in sowie mit allen Kontaktdaten der Einreicher*in/Autor*in (Name, Adresse, E-Mail, Telefon), Angaben über die Veröffentlichung (Medium, Verlag, Erscheinungsdatum) und dem Betreff „MedienLÖWIN Silber“ in elektronischer Form bis 30. Juni 2020 an die E-Mail-Adresse loewinnen @ journalistinnenkongress.at eingesandt werden. Der Preis ist EU-weit und für deutschsprachige Journalist*innen jedes Mediums (Print, TV, HF, online) ausgelobt. Die Initiatorinnen des 22. Journalistinnenkongresses freuen sich über anspruchsvolle Berichterstattung. Die Anwendung gendergerechter Sprachregeln setzen wir voraus. Über die Preisträger*in entscheidet eine frauenbewusste, unabhängige Jury.

Einreichungen und Nominierungen für die Goldene LÖWIN (Lebenswerk) und den MedienLÖWEN (Redaktion) sind ebenfalls an die E-Mail-Adresse loewinnen @ journalistinnenkongress.at (mit der jeweiligen Kategorie im Betreff) möglich. Bei erstem freuen wir uns über Vorschläge bis 31. Mai 2020 von Interessierten, Chefredakteur*innen, Medienfrauen, Netzwerken und Ausbildungsinstituten. Eckdaten zum Lebenslauf und eine kurze Begründung bitte miteinreichen. Beim MedienLÖWEN können sich Medien bzw. Redaktionen mit Berichten (TV- oder Radio-Serien) bzw. Publikationen (z.B. ganze Artikelserien oder laufende Kolumnen) bewerben. Die Bewerbungen und Nominierungen müssen bis 31. Juli 2020 einlangen.

Alle drei Awards werden bei der Gala am Vorabend (3. Novebmer 2020) des 22. Journalistinnenkongresses (4. Novemer 2020) im Haus der Industrie feierlich verliehen.

Bilder aus 2019 finden Sie in der APA-Fotogalerie

22. Journalistinnenkongress

Am 3. November 2020 findet die Gala der MedienLÖWINNEN im Haus der Industrie, Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien, statt.



Am Tag darauf, dem 4. November 2020, ist ab 9 Uhr der 22. Journalistinnenkongress 2020.

Datum: 03.11.2020, 18:30 - 23:55 Uhr

Ort: https://www.iv.at/de/events

Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien, Österreich

Url: http://www.journalistinnenkongress.at/

Reichen Sie jetzt die Nominierungen für die MedienLÖWINNEN 2020 ein! Nominierungen, Vorschläge, Einreichungen sind uns willkommen! Informationen

Rückfragen & Kontakt:

Dr.a Ulrike Schöflinger

Presse & SM Journalistinnenkongress

e: presse @ journalistinnenkongress.at

t: 43 664 454 77 74