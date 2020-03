Steuerreform: Frauen bekommen nur die Hälfte

Simulationsrechnung des Momentum Instituts zeigt: Frauen erhalten 30 Euro netto im Monat, Männer 60 Euro

Wien (OTS) - Die von der Regierung geplante Senkung der Einkommensteuer-Sätze kommt Männern deutlich stärker zugute als Frauen. Das ergibt eine Simulationsrechnung der Denkfabrik Momentum Institut anlässlich des Weltfrauentags.

Während Frauen pro Monat durchschnittlich nur mit EUR 30 netto entlastet werden, bekommen Männer mit durchschnittlich EUR 60 netto pro Monat doppelt so viel. Das liegt an den höheren Einkommen von Männern. Insgesamt gibt es viel mehr Frauen mit geringem Einkommen als Männer. So stehen im untersten Einkommensfünftel 0,97 Mio. Frauen 0,40 Mio. Männer gegenüber. Dieses wird pro Monat um nicht einmal einen Euro entlastet. Im obersten Einkommensfünftel beträgt die Entlastung durch die Steuersenkung hingegen 110 Euro pro Monat - netto. Im bestverdienenden Fünftel befinden sich aber ca. 0,99 Mio. Männer und nur 0,38. Mio. Frauen.

Barbara Blaha, Leiterin des Momentum Instituts, kritisiert: „Nach wie vor verdienen Frauen um ein Eckhaus weniger als Männer. Die Steuerreform macht das nicht besser. Im Gegenteil: Männer profitieren doppelt so stark von der Entlastung.“

Rückfragen & Kontakt:

Momentum Institut - Think Tank der Vielen

Dominik Gries, Pressesprecher: 0664/1023280.