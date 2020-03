Film- und Serienhighlights mit Romy-Nominierten im ORF

Publikumsvoting noch bis 31. März, „Romy-Gala“ am 18. April live in ORF 2

Wien (OTS) - Das Voting für den Publikumspreis „Romy 2020“ hat begonnen: Bis zum 31. März kann unter http://www.romy.at abgestimmt werden, wer die beliebten Auszeichnungen erhält. Auch heuer sind zahlreiche ORF-Stars in den insgesamt sechs Kategorien nominiert. Aus diesem Anlass ehrt der ORF die Nominierten mit einem Romy-Schwerpunkt mit ORF-Film- und -Serien-Dakapos und Premieren heimischer Top-TV-und Kinoproduktionen. ORF 2 überträgt die Gala "Romy 2020 - Der Österreichische Film- und Fernsehpreis" am 18. April um 21.10 Uhr live.

Ein Wiedersehen mit Brigitte Hobmeier gibt es an der Seite von Tobias Moretti in „Luis Trenker – Der schmale Grat der Wahrheit“, dem ORF/BR-Film über die Südtiroler Bergsteiger-Legende. (27. März, 23.20 Uhr, ORF 2).

Stefanie Reinsperger ist in Barbara Alberts mehrfach preisgekröntem und ORF-kofinanziertem Historiendrama „Licht“ zu sehen (17. März, 23.55 Uhr, ORF 2).

Valerie Pachner gibt in der ORF-Premiere von Marie Kreutzers neuestem und vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanziertem Drama „Der Boden unter den Füßen“ eine erfolgreiche Unternehmensberaterin, der „Der Boden unter den Füßen“ weggezogen wird, als ein großes Geheimnis ans Tageslicht kommt. Für ihre Rolle erhielt Pachner den Deutschen Schauspielpreis 2019 (22. März, 23.05 Uhr, ORF 2).

Publikumsliebling Simon Schwarz brilliert erneut in Gregor Schnitzlers „Kilimandscharo – Reise ins Leben“ (12. März, 0.05 Uhr, ORF 2), in der kultigen Rita-Falk-Verfilmung „Winterkartoffelknödel“ (14. März, 20.15 Uhr, ORF 1) sowie in der ORF-Serie „Trautmann – Schwergewicht“ (28. März, 22.00 Uhr, ORF 2).

Fritz Karl zum Wiedersehen gibt es in „Käthe Kruse“ (7. März, 11.20 Uhr, ORF 2), „Tod in den Bergen“ (26. März, 0.05 Uhr, ORF 2), „Höhenangst“ (31. März, 0.45 Uhr, ORF 1) sowie als „Inspektor Jury“ in „Der Tote im Pub“ (12. April, 23.30 Uhr, ORF 2) und „Inspektor Jury spielt Katz und Maus“ (13. April, 23.35 Uhr, ORF 2).

Harald Windisch ist immer montags um 20.15 Uhr in ORF 1 in neuen Folgen der ORF-Serie „Walking on Sunshine“ zu sehen.

Cornelius Obonya spielt im Dakapo des preisgekrönten Schuld- und Sühnedramas „Ein halbes Leben“ (31. März, 0.05 Uhr, ORF 2) von Nikolaus Leytner an der Seite von Josef Hader und nimmt sich gemeinsam mit Harald Krassnitzer in der ORF/MDR-Komödie „Der Wettbewerb“ (21. März, 11.25 Uhr, ORF 2) vor, ihren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern.

Harald Krassnitzer ist außerdem im Dakapo der erfolgreichen ORF-Serie „Paul Kemp“ ab 14. März immer samstags um 9.05 Uhr in ORF 2 zu sehen. Und in der ORF-Premiere des Krimis „Über Land – Kleine Fälle“ trifft der „Tatort“-Kommissar als Amtsrichter Bachleitner am 10. April um 21.20 Uhr in ORF 2 auf allerlei zwischenmenschliche Abgründe.

Nina Proll ist in ihrer preisgekrönten Rolle in Barbara Alberts Spielfilm „Nordrand“ zu sehen (10. März, 0.45 Uhr, ORF 1) und als „Erbin mit Herz“ am 14. März, um 11.30 Uhr in ORF 2.

Ursula Strauss beweist immer montags um 21.05 Uhr bzw. 21.30 Uhr „Wischen ist Macht“, wenn neue Folgen der ORF-Serie auf dem Programm von ORF 1 stehen. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit dem Publikumsliebling in „Ein halbes Leben“ (31. März, 0.05 Uhr, ORF 2) und in „Tod in den Bergen“ (26. März, 0.05 Uhr, ORF 2).

Karl Fischer ermittelt gemeinsam mit Commissario Brunetti alias Uwe Kockisch in ihrem letzten Fall der „Donna Leon“-Krimireihe. Die ORF-Premiere von „Stille Wasser“ steht am 9. April, um 20.15 Uhr auf dem Programm von ORF 2. Und in der neuen Folge der ORF-Serie „Soko Kitzbühel – Abseits“ (31. März, 20.15 Uhr, ORF 1) ist er in einen Mordfall verwickelt.

Ein Wiedersehen mit Karl Markovics gibt es in der Komödie „Geboren in Absurdistan“ von dem persischen Filmemacher Houchang Allahyari am 19. März, um 0.05 Uhr in ORF 2.

Für serienweise beste ORF-Unterhaltung sorgt Jakob Seeböck als Kommissar Lukas Roither in neuen Folgen der erfolgreichen ORF-Serie „Soko Kitzbühel“ immer dienstags um 20.15 Uhr in ORF 1 – am 17. März in der 250. Folge – und in der neuen Episode „Gefesselt, gewaschen, geföhnt“ von „Wischen ist Macht“ (16. März, 21.05 Uhr, ORF 1).

