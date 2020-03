Leitartikel "(K)ein Feiertag für Frauen" vom 8.3.2020 von Liane Pircher

Innsbruck (OTS) - Anlässlich des heutigen Weltfrauentages sei eine unvollständige Zwischenbilanz erlaubt: Wo wir Frauen stehen, wo wir hinwollen und was uns bis dato leider verwehrt bleibt.

Und immer, immer wieder: Weltfrauentag. Schon Tage davor geht damit allerorts das Übliche los. Bisherige Errungenschaften werden aufgezählt, Statistiken ausgerollt, Defizite ins Licht gerückt. Viele Männer runzeln beim Anblick des Schauspiels genervt die Stirn, Frauenrechtlerinnen, alte wie junge, bringen sich in Position und wollen an diesem Tag, an dem einfach alle, wirklich alle uns Frauen öffentlich zuhören müssen, sagen: Ja, wir haben viel erreicht, aber es ist nicht genug! Wenn von der anderen Seite die Frage kommt: „Was wollt ihr noch?“, dann bitte lesen: Wir haben es schon tausendmal gesagt. Auch hundertmal geschrieben.

Trotzdem: Wir sagen es auch heute wieder, weil unsere Wünsche eigentlich leicht zu verstehen sind: Wir wollen gleich viel Geld für gleichwertige Arbeit. Wir wollen keine permanenten Rollenzuweisungen – zu viel Mutter, zu wenig Mutter, kein Muttersein – alles falsch. Wir wollen nicht in Altersarmut landen, nur weil wir jahrzehntelang Gratis-Sorgearbeit geleistet haben, Kinder ordentlich versorgt oder uns um die Großeltern gekümmert haben. Wir wollen, dass die omnipräsente Gewalt gegen Frauen aufhört und nicht durch patriarchal geprägtes Gefälle begünstigt wird. Wir wollen, dass sich die Arbeitswelt zu familienfreundlicheren Bedingungen (für Mann und Frau) verpflichtet fühlt. Wir wollen keine Pseudomacht, die sich auf die Erotikkraft der Frauen auf Männer oder auf die Macht des Mutterseins beschränkt. Wir wissen, dass Frauenrechte immer auch als schichtspezifisches Problem gesehen werden müssen. Nicht jede Frau ist vom selben Missstand betroffen, allen Frauen aber ist gleich, dass sie weniger Möglichkeiten als Männer haben. Warum müssen wir das eigentlich jedes Jahr aufs Neue sagen?

