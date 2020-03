Pfurtscheller zu Heinisch-Hosek: Raab schafft das, was Heinisch-Hosek und Rendi-Wagner jahrelang nicht hinbekommen haben

Frauenbudget wird um 20 Prozent erhöht; Kritik Heinisch-Hoseks völlig an den Haaren herbeigezogen

Wien (OTS) - Unverständnis zeigt VP-Frauensprecherin Elisabeth Pfurtscheller für die Kritik von Gabriele Heinisch-Hosek an Frauenministerin Raab: „Die Kritik der ehemaligen SP-Frauenministerin Heinisch- Hosek an VP-Frauenministerin Susanne Raab und der Höhe des Frauenbudgets ist absurd und völlig an den Haaren herbeigezogen. Die Bundesregierung erhöht zum ersten Mal seit zehn Jahren das Frauenbudget um 20 Prozent. Das ist eine immense Summe, die allen Frauen in Österreich, unter anderem durch mehr Investitionen in Frauenanlaufstellen und in den Gewaltschutz, zugutekommt“, so Pfurtscheller.

Es sei vermessen das Frauenbudget nach einer derartigen Erhöhung der Budgetmittel als viel zu niedrig zu erklären. „Das Frauenministerium war jahrelang in roter Hand. Heinisch Hosek war selbst Frauenministerin, passiert ist in ihrer Amtszeit aber wenig. Susanne Raab schafft jetzt das, was Heinisch-Hosek und Parteichefin Rendi-Wagner nie zusammengebracht haben und stellt mehr Budgetmittel für die Sicherheit von Frauen zur Verfügung“, schließt Pfurtscheller.



