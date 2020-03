HC Strache: Erdogans Winkelzug an EU-Außengrenze aufgeflogen

Kogler & Van der Bellen sollen Initiative #MeinHeimFürMigranten starten

Wien (OTS) - „Zehntausende Menschen hat Recep Tayyip Erdoğan in den letzten Wochen ermutigt, die Türkei zu verlassen und illegal in die EU einzureisen. Hier werden angebliche Flüchtlinge vom türkischen Machthaber missbraucht, um dessen geopolitische Agenda voranzutreiben und von seinem Angriffskrieg in Syrien abzulenken. Dieses mehr als durchsichtige Schauspiel entlarvt sich schon allein dadurch, dass diese Menschen an der griechischen EU-Außengrenze zum Großteil fließend türkisch sprechen, seit Jahren sicher in der Türkei leben und somit auch keinerlei Fluchtgründe haben. Dies hat auch der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis erst vor wenigen Tagen klargestellt“, erklärte heute der Bürgermeisterkandidat für Wien, Heinz-Christian Strache.

Leider sei dieses Faktum noch nicht bis zu den flüchtlingsaffinen Gutmenschen, den unreflektierten Willkommensklatschern und den Multikulti-Fantasten in Österreich durchgedrungen. Dies belege auch die gestrige Demo in Wien unter dem augenscheinlichen Motto: ‚Eierwerfen für offene Grenzen!‘, so Strache.

„Aktuell wimmelt es im Netz ja nur so von Postings unter dem Hashtag #WirHabenPlatz. Mir ist jedoch kein einziger Fall bekannt, bei dem auch tatsächlich Privatunterkünfte für Migranten zur Verfügung gestellt wurden. Daher fordere ich Vizekanzler Kogler und Bundespräsident Van der Bellen auf, umgehend die Initiative #MeinHeimFürMigranten zu starten und mit einer entsprechenden Plattform die Möglichkeit zu schaffen, diesen Ankündigungen auch Taten folgen zu lassen. Hier können dann alle, die im Netz oder auf Demos großspurig #WirHabenPlatz verlautbaren, umgehend Name, Adresse sowie die Anzahl des potentiellen Aufnahmekontingents und der monatlichen Versorgungsleistung bekanntgeben. Dass aber die Liste jener, die dann wirklich Migranten in den eigenen vier Wänden aufnehmen möchten, sehr überschaubar sein wird, steht für uns schon heute fest“, sagte HC Strache abschließend.

