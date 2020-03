Rendi-Wagner: Humanitäre Soforthilfe für notleidende Menschen an EU-Außengrenzen und in Türkei

Aufnahme von Frauen und Kindern in Not muss in Einzelfällen auch in Österreich möglich sein

Wien (OTS/SK) - Die Situation an den EU-Außengrenzen ist katastrophal, es fehlt an allem, an Lebensmitteln, an Kleidung, an Unterbringung und an ärztlicher Versorgung. „Humanitäre Soforthilfe für die notleidenden Menschen an den EU-Außengrenzen und in der Türkei ist das Gebot der Stunde“, fordert SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner rasches, entschlossenes Handeln der EU. Die SPÖ fordert einen EU-Sondergipfel zur Flüchtlingskrise und budgetäre Sondermittel der EU, um weiteres Ausufern der Not zu verhindern. ****

Insgesamt erwartet sich die SPÖ-Bundesparteivorsitzende „mehr Anstrengung von der EU, aber auch von der österreichischen Bundesregierung. Europa – und das gilt auch für Österreich – muss zum Wert der Menschlichkeit stehen.“ Zur Frage der Aufnahme von Frauen und Kindern, sagt Rendi-Wagner: „Einzelhilfe für Menschen in Not, insbesondere für Kinder und unbegleitete Minderjährige, muss auch in Österreich möglich sein!“ Diese humanitäre Notmaßnahme müsse in Europa akkordiert und von mehreren Mitgliedstaaten getragen werden, so Rendi-Wagner.

Die Bundesregierung sei gefordert, in dieser so wichtigen Frage „endlich für eine einheitliche Linie zu sorgen“. Denn da das Asylwesen Bundessache ist, brauche es hier den Vorstoß und den rechtlichen Rahmen durch die Bundesregierung, aber auch die Abstimmung innerhalb der EU. (Schluss) up/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/