Ingrid Korosec: „Harald Mahrer hat ersten Vertrauenstest bravurös gemeistert“

Seniorenbund-Präsidentin gratuliert Mahrer und dem Wirtschaftsbund zu den Zugewinnen bei den Wirtschaftskammer-Wahlen.

Wien (OTS) - „Knapp 70 Prozent, ein Zugewinn von drei Prozent und die Vorsitze in allen Landeskammern machen den Wirtschaftsbund nicht nur erneut zur stärksten Kraft in der Wirtschaftskammer, sie sind auch ein deutlicher Vertrauensbeweis für Wirtschaftsbund-Chef und Wirtschaftskammer-Präsidenten Harald Mahrer und sein Team. Dazu gratuliere ich herzlich!“, kommentiert Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec die Ergebnisse der gestrigen Wirtschaftskammer-Wahlen.

Korosec lobt den Reformeifer, den Harald Mahrer seit Beginn seiner Amtszeit an den Tag gelegt hat. „Er hat den Unternehmen eine starke und schlagkräftige Stimme gegeben und ihre Anliegen bis in das Regierungsprogramm getragen. Dabei hat er stets mit viel Engagement, Augenmaß und dem Blick für das Wohl der Unternehmerinnen und Unternehmer gehandelt. Er wird auch in den kommenden Jahren gemeinsam mit dem Wirtschaftsbund die Weichen für einen gestärkten und erfolgreichen Wirtschaftsstandort stellen“, ist Korosec überzeugt.



