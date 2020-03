Bauernbund: Gratulation dem Wirtschaftsbund und Präsident Harald Mahrer zum klaren Sieg bei den Wirtschaftskammerwahlen

69,6 % der Stimmen und deutliche Zuwächse unterstreichen Vertrauen in die Arbeit des Wirtschaftsbundes

Wien (OTS) - (Wien, 6. März 2020) „Der Wirtschaftsbund genießt seit Generationen das Vertrauen der Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich. Genau das bestätigen die deutlichen Stimmenzuwächse von 3 % und das hohe Vertrauen mit 69,6 Prozent der Stimmen für den Wirtschaftsbund bei den Wirtschaftskammerwahlen. Wir gratulieren Präsident Harald Mahrer und allen Präsidenten in den Bundesländern zu diesem großartigen Ergebnis. Dieses ist ein klarer Auftrag für eine Fortsetzung des wirtschaftspolitischen Kurses des Wirtschaftsbundes und der ÖVP in Österreich“ so der Präsident des Österreichischen Bauernbundes, NR DI Georg Strasser.

„Wirtschaft und Landwirtschaft sind in vielerlei Hinsicht unzertrennbar miteinander verbunden. Nur gemeinsam kann man die großen Herausforderungen der Zukunft wie etwa die Bekämpfung des Klimawandels bewältigen. Wir setzen weiterhin auf eine partnerschaftliche und zukunftsorientierte Zusammenarbeit mit dem gemeinsamen Ziel: Den Wohlstand und die Lebensbedingungen in Österreich im Sinne der Bürgerinnen und Bürger kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu verbessern. In diesem Sinne freue ich mich auf gemeinsame künftige Projekte“, so der Bauernbundpräsident abschließend.

