Grüne/Götze: Wirtschaftskammerwahlen bringen Erfolg für die Grüne Wirtschaft

Wahlbeteiligung ist aber dringender Anlass für Reformen

Wien (OTS) - „Ganz herzliche Gratulation an die Grüne Wirtschaft! Sie konnte bei diesen Wahlen zur Wirtschaftskammer zulegen. Mit 9,5 Prozent erzielte sie ein Plus von 0,5 Prozent, in Niederösterreich mit 1,9 Prozent sogar den größten Stimmenzuwachs aller Fraktionen. Für immer mehr Unternehmen ist nachhaltiges Wirtschaften der Weg der Zukunft: Unternehmerischer Erfolg im Einklang mit der Umwelt und sozialen Aspekten“, freut sich Elisabeth Götze, Wirtschaftssprecherin der Grünen im Nationalrat.

Die Wirtschaftskammer stellt eine der vier Säulen der Sozialpartnerschaft in Österreich dar. Sie war maßgeblich mit verantwortlich für die gute wirtschaftliche Entwicklung und den sozialen Frieden in unserem Land. Darum werden wir von anderen Ländern beneidet. „Die gesunkene Wahlbeteiligung muss nun der Anlass sein, nötige Reformen anzugehen. Vom Abbau der Hürden bei der Kandidatur in den insgesamt fast 1.000 Fachgruppen bis zur Vereinfachung der Stimmabgabe durch E-Voting“, appelliert Götze.

