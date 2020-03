WKO-Wahl: Kurz gratuliert Wirtschaftsbund zum fulminanten Wahlerfolg

Wirtschaftsbund erreicht 69,6 Prozent – Dank gilt Präsident Harald Mahrer und allen engagierten Funktionärinnen und Funktionären

Wien (OTS) - Bei der diesjährigen Wirtschaftskammerwahl konnte der Wirtschafsbund mit Präsident Harald Mahrer 69,6 Prozent erzielen. Damit verzeichnet er ein Plus von 3 Prozent. ÖVP-Parteiobmann und Bundeskanzler Sebastian Kurz zeigt sich erfreut über das sensationelle Wahlergebnis: „Der großartige Erfolg des Wirtschaftsbundes mit Präsident Harald Mahrer an der Spitze bestätigt dessen Rolle als treibende Kraft in der Wirtschaft.“ Im Wahlergebnis spiegle sich die hervorragende Arbeit des Wirtschaftsbundes und die Zufriedenheit der Menschen über den von Harald Mahrer eingeschlagenen Kurs wider.



„Mein Dank gilt allen Funktionärinnen und Funktionären, die tagtäglich zum Erfolg der Wirtschaftskammer beitragen. Das nun vorliegende Ergebnis freut mich besonders für Harald Mahrer, der den Wirtschaftsbund heuer zum ersten Mal als Spitzenkandidat in die Wahl geführt hat“, so Kurz.



Auch VP-Generalsekretär Axel Melchior zeigt sich zufrieden: "Harald Mahrer ist eine starke Stimme für die Wirtschaftstreibenden in unserem Land. Der Wahlerfolg gibt ihm Recht. Ich freue mich auch weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit im Sinne der Stärkung des Standorts Österreich“, betont Melchior abschließend.



