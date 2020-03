Blümel: Gratulation an die Wahlsieger Walter Ruck und Harald Mahrer

Wirtschaftsbund ist die Stimme der Unternehmerinnen und Unternehmer – Menschen haben wirtschaftspolitische Vernunft und Hausverstand gewählt

Wien (OTS) - „Herzliche Gratulation an die beiden Wahlsieger Walter Ruck und Harald Mahrer! Das eindrucksvolle Ergebnis bestätigt einmal mehr: Der Wirtschaftsbund ist die Stimme der Unternehmerinnen und Unternehmer in der Stadt. Die Menschen haben wirtschaftspolitische Vernunft und Hausverstand gewählt“, so der Landesparteiobmann der neuen Volkspartei Wien, Bundesminister Gernot Blümel, zum Ergebnis der Wirtschaftskammerwahlen in Österreich und Wien. Die Mitglieder der Wirtschaftskammer haben mit ihrem Votum dem Wirtschaftsbund auch für die nächsten Jahre einen klaren Gestaltungsauftrag mit auf den Weg gegeben.

„In Wien haben die Unternehmerinnen und Unternehmer mit Walter Ruck einen starken Partner, wenn es darum geht, ihren Interessen und Anliegen Gehör zu verschaffen. Er ist über die Parteigrenzen hinweg für alle Wirtschaftstreibenden in der Stadt unterwegs und ein glaubwürdiger und hartnäckiger Interessensvertreter“, so Blümel. Das sei gerade im rot-grün regierten Wien auch dringend notwendig, wo Gebührenbelastung und bürokratische Schikanen an der Tagesordnung stehen. „Konsequente und lösungsorientierte Interessenspolitik wird von den Menschen in der Stadt unterstützt und honoriert. Dazu gratuliert die neue Volkspartei Wien herzlich“, so der ÖVP-Landesparteiobmann abschließend.

