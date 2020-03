Wirtschaftskammerwahl: SPÖ-Novak gratuliert dem SWV Wien zu tollem Ergebnis!

Spitzenkandidat Marcus Arige und sein Team sind die starke Stimme für die Selbstständigen und die Klein- und Mittelbetriebe in Wien

Wien (OTS/SPW) - „Der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband Wien (SWV) zeichnet sich durch tatkräftigen und serviceorientierten Einsatz für die Interessen der Wiener Klein- und Mittelbetriebe sowie Selbstständigen aus. Das wurde bei den Wirtschaftskammerwahlen in Wien mit Zugewinnen honoriert“, kommentierte Wiener SPÖ-Landesparteisekretärin, LAbg. Barbara Novak, am Freitag das Wahlergebnis. „Mit Marcus Arige hat der SWV-Wien einen hochengagierten Spitzenkandidaten aufgeboten, der die richtigen Themen kommuniziert hat. Er und sein Wahlkampfteam haben tolle Arbeit geleistet“, freute sich Novak, dass der SWV Wien so viele Stimmen zulegen konnte.****

Die Landesparteisekretärin gratulierte dem gesamten Team des SWV Wien: „Sie haben in den letzten Monaten gezeigt, dass der SWV Wien die einzige relevante Oppositions- und Themenfraktion in der Wiener Wirtschaftskammer ist. Der SWV Wien hat sich für echte soziale Sicherheit und echte Entlastung für alle Selbstständigen stark gemacht und wird auch künftig darauf achten, dass Selbstständige, Ein-Personen-Unternehmen und Klein- und Mittelbetriebe nicht auf der Strecke bleiben!“

Abschließend richtete sich Novak an die zahlreichen UnterstützerInnen, die für den SWV Wien im Wahlkampf gerannt sind: „Mein Dank gilt allen, die schon seit September letzten Jahres nahezu täglich für den SWV Wien im Einsatz waren.“ (Schluss)

