FPÖ – Hofer: Minister Anschober, machen Sie Ihren Job!

Absage von geplanten Operationen aufgrund des Coron-Virus ist nicht hinzunehmen

Wien (OTS) - Wie die „Kleine Zeitung“ auf ihrer Website berichtet, wurden Patienten der AUVA-Spitäler in Graz und Klagenfurt darüber informiert, dass geplante Operationen nicht stattfinden können. Begründet wird dies mit dem Mangel an Schutzmasken, Desinfektionsmitteln und anderer medizinischer Materialien als Folge der Corona-Virus-Krise. Für FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer ist das nicht hinnehmbar: „Diese Absagen sind ein Beispiel für das Versagen des Gesundheitsministers in dieser Krise. Wenn in heimischen Spitälern das Tagesgeschäft nicht mehr wie geplant über die Bühne gehen kann, dann sind wir von einem funktionierenden Krisenmanagement weit entfernt.

In Medien lasse sich Anschober – wie zuletzt in der ORF-Sendung „Frühstück bei mir“ – gerne als cooler Krisenmanager abfeiern. Die Lage im Griff habe er allerdings nicht, meint Hofer, der der Regierung insgesamt ein katastrophales Zeugnis ausstellt: „Abgelaufene Grippeschutzmasken für unsere Exekutive, viel zu späte Erlässe zur Eindämmung des Corona-Erregers, und jetzt fehlendes Material für Routine-Operationen in Krankenhäusern – die Österreicher haben dieses Schwarz-grüne Krisenmanagement nicht verdient.“

Norbert Hofer verlangt von Gesundheitsminister Anschober eine detaillierte Auskunft, in welchen Krankenhäusern wie viele Operationen abgesagt werden müssen: „Welche Bundesländer und wie viele Menschen sind davon betroffen? Die Öffentlichkeit hat ein Recht auf eine funktionierende Versorgung in unseren Spitälern.“

