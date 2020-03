Der Antenne Schul- und LehrlingsSkiTag 2020

Graz (OTS) - Auf die Piste, fertig, los! Das ließen sich am Donnerstag und Freitag tausende Lehrlinge und Schüler nicht zwei Mal sagen und folgten dem Ruf von Antenne Steiermark zum coolsten Schul- und Arbeitstag des Jahres auf die 4-Berge-Skischaukel Planai, Hochwurzen, Reiteralm, Hauser Kaibling.

Es war, kurz gesagt, cool. Bei traumhaften Pistenverhältnissen regierten auf der 4-Berge-Skischaukel Planai, Hochwurzen, Reiteralm, Hauser Kaibling gleich zwei Mal Fun und Action. Am Donnerstag ging dort der LehrlingsSkiTag, am Freitag der SchulSkiTag von Antenne Steiermark über die Bühne bzw. Piste, mit jeweils tausenden begeisterten Teilnehmern aus dem ganzen Land. Da lief der Schmäh im Schnee.

Teambuilding im Schnee

Der in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Steiermark auf die Beine gestellte Antenne LehrlingsSkiTag war eine Premiere – eine überaus gelungene, freut sich Antenne-Geschäftsführer Gottfried Bichler. „Besser kann Teambuilding über die Branchen hinweg nicht funktionieren“, strahlte Bichler. „Ich bin überzeugt davon, dass wir heuer mit dem LehrlingsSkiTag eine ähnliche Erfolgsstory gestartet haben wie vor mehr als zwei Jahrzehnten mit dem längst legendären Antenne SchulSkiTag.“

Mit den Lehrlingen gemeinsam wagte sich Steirische Wirtschaftskammerpräsident Josef Herk auf die Piste. „Dieser Tag ist auch ein Dankeschön“, sagte er. „Wir sind stolz auf unsere Lehrlinge.“

Lob für die Initiative kam vom Landeshauptmann der Steiermark, Hermann Schützenhöfer: „Beim SchulSkiTag bin ich selbst schon oft dabei gewesen und habe gesehen, wie begeistert die Jugendlichen immer sind. Daher unterstützen wir diese Veranstaltungen gerne.“ Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang sieht den bewährten Schul- und den neuen LehrlingsSkiTag als Investition in die Zukunft: „Er ist ein gelungener Beitrag dazu, Jugendlichen Lust auf Wintersport zu machen.“

Wie seit dem allerersten Antenne SchulSkiTag sorgte auch beim LehrlingsSkiTag das österreichische Bundesheer für das leibliche Wohl der tausenden Teilnehmer, die aus der ganzen Steiermark angereist waren. „Wir sind schon ein eingespieltes Team“, lachte Oberst Gerhard Schweiger vom Militärkommando Steiermark, der nicht alleine angerückt war. „Unsere Lehrlinge haben natürlich ebenfalls am LehrlingsSkiTag teilgenommen. Sie waren begeistert!“

Einzigartige Erfolgsstory

Am Freitag waren dann die Schüler dran. „Der SchulSkiTag ist jedes Jahr eine tolle Motivation für die Jugendlichen, mehr Sport zu betreiben“, lobte Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner. Der SchulSkiTag ging heuer übrigens zum sage und schreibe 24. Mal über die Bühne – eine österreichweit einzigartige Erfolgsstory! „Vielleicht war diesmal schon eine Lehrerin oder ein Lehrer dabei, die damals als Schüler am ersten SchulSkiTag teilgenommen haben. Zeitlich geht sich das jedenfalls aus“, spielte Antenne-Geschäftsführer Bichler auf das Alter des ewig jungen Snow-Events an.

„Die Antenne hat mit dieser Veranstaltung im gesamten Alpenraum Pionierarbeit geleistet. Hut ab!“, streute Georg Bliem, Geschäftsführer der Planai-Hochwurzen-Bahnen, dem Sender Rosen. „Viel junge Leute, lässige Musik – das sind immer die coolsten Tage der Saison.“ Die Antenne steuerte natürlich auch diesmal wieder den „standesgemäßen“ Sound in der Party Area auf der Kessler Alm bei – mit hitverdächtiger Musik: Den Lehrlingen und Schülern heizten Chart-Stürmerin Lisa Pac, Blowing Doozy und DJ Markus Dietrich ein.

„Ohne unsere Partner Österreichisches Bundesheer, Land Steiermark, Bildungsdirektion Steiermark, 4-Berge-Skischaukel Schladming und der Wirtschaftskammer Steiermark wäre so ein organisatorischer Kraftakt nicht möglich“, dankte Bichler allen, die zum Gelingen der Veranstaltungen beigetragen haben. Dazu zählen – neben den Lehrlingen, Schülern, ihren Begleitlehrern und Direktoren auch: Therme Loipersdorf, GRAWE – sidebyside, McDonald’s Steiermark, AUVA, Projekt Spielberg, Kleine Zeitung, Futter, Almdudler, Springer Reisen, Kessler Alm, Jump 25, Fifteen Seconds, Handyshop.cc, ÖGJ, LUV, Schülerunion Steiermark und das gesamte Team der Antenne Steiermark.

Fortsetzung folgt 2021!

