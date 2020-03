2. Bezirk: Nordbahnhofgelände - Straßenbauarbeiten in Abschnitt der Nordbahnstraße

Wien (OTS) - Aufgrund der Verlängerung der Straßenbahnlinie O zur Erschließung des Nordbahnhofgeländes wird der Straßenraum in der Nordbahnstraße im Bereich von Kleine Stadtgutgasse bis Am Tabor im 2. Bezirk umgebaut. Am Dienstag, dem 10. März 2020, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau mit den Arbeiten.



Details



Das Gelände des ehemaligen Nordbahnhofes im 2. Bezirk ist eine der größten innerstädtischen Entwicklungsgebiete Wiens und umfasst eine Fläche von 85 ha. Bis 2025 werden dort rund 20.000 neue Bewohnerinnen und Bewohner leben. Das Areal wird durch die Straßenzüge Lassallestraße, Vorgartenstraße beziehungsweise Engerthstraße, Innstraße, Dresdner Straße, Nordbahnstraße und den Praterstern begrenzt. Im Zuge der Erschließung des Nordbahnhofgeländes wird die Nordbahnstraße im Bereich von Kleine Stadtgutgasse bis Am Tabor umgebaut.



Aufgrund der Verlängerung der Straßenbahnlinie O müssen die bestehenden Straßenbahnhaltestellen der Linie O angepasst beziehungsweise verlegt werden. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, werden die Kreuzungsplateaus zwischen Kleine Stadtgutgasse und Am Tabor umgebaut und Gehsteigvorziehungen errichtet. Auf der Seite des Nordbahnhofgeländes wird ein 2,50 m breiter, baulich getrennter Zwei-Richtungs-Radweg errichtet. Konkret erfolgt in der Nordbahnstraße der Anschluss an den bestehenden Radweg zwischen der Kleinen Stadtgutgasse und Am Tabor. Damit wird eine weitere Lücke im Radwegenetz geschlossen. Ebenso wird die Straßenoberfläche nach Aufgrabungen durch die Stadt Wien – Wiener Wasser auf der Seite der geraden Hausnummern wieder hergestellt.



Verkehrsmaßnahmen



Die Bauarbeiten erfolgen bei Freihaltung von je einem Fahrstreifen pro Fahrtrichtung. Über weitere verkehrswirksame Bauphasen, die vor allem während der Sommerferien durchgeführt werden, informiert die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau gesondert.



Örtlichkeit der Baustelle: 2., Nordbahnstraße zwischen Kleine Stadtgutgasse und Am Tabor



- Baubeginn: 10. März 2020

- Geplantes Bauende: 6. September 2020



Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.



(Schluss) aig/hol

Rückfragen & Kontakt:

Silvia Aigner

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49812

Mobil: +43 676 8118 49812

E-Mail: silvia.aigner @ wien.gv.at



Matthias Holzmüller

Öffentlichkeitsarbeit

MA 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau

Telefon: 01 4000-49923

Mobil: 0676 8118 49923

E-Mail: matthias.holzmueller @ wien.gv.at