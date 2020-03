„Thema“ über Flüchtlinge zwischen den Fronten

Außerdem am 9. März um 21.10 Uhr in ORF 2: Proschat Madani – Der Serienstar im Porträt

Wien (OTS) - Christoph Feurstein präsentiert in „Thema“ am Montag, dem 9. März 2020, um 21.10 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Flüchtlinge zwischen den Fronten

„Sie haben gesagt, die Grenze nach Griechenland sei offen, aber es war eine Lüge.“ Das sagt ein Flüchtling an der Grenze zwischen der Türkei und Griechenland. Tausende haben sich vergangene Woche auf den Weg gemacht, wurden gar mit Bussen an die Grenze gebracht, nachdem der türkische Präsident Erdogan die Grenze zur EU für offen erklärt hatte. Doch das griechische Militär lässt niemanden ins Land. Die Lebensumstände in den Flüchtlingslagern sind schon lange menschenunwürdig. Auf Lesbos leben 20.000 Menschen in einem Lager, das für 3.000 konzipiert war. Die Inselbewohnerinnen und -bewohner, die früher Essen und Kleidung an die Flüchtlinge verschenkt haben, sind mit ihrer Geduld am Ende. Die Situation ist äußerst angespannt, berichtet Markus Stachl.

Leere Flüchtlingsquartiere – die Ruhe vor dem Sturm?

Soll Österreich Frauen und Kinder aus Griechenland aufnehmen? Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich dafür ausgesprochen, Bundeskanzler Sebastian Kurz ist strikt gegen eine zusätzliche freiwillige Aufnahme von Flüchtlingen in Österreich. Viele fürchten sich vor einer Flüchtlingswelle wie 2015. Damals war die Hilfsbereitschaft groß, heute hört man nur wenige Stimmen, die für Flüchtlinge sind. Platz gäbe es: Die meisten Flüchtlingsunterkünfte stehen leer, der Bund zahlt weiterhin Miete. Was hat den Stimmungswandel bewirkt? Sabina Riedl und Christoph Bendas haben recherchiert.

Essen im Job – gesund durch den Arbeitsalltag

Rund 1,2 Millionen Menschen essen täglich in einer Betriebskantine. Eine Herausforderung für Betriebe, denn Angestellte mit Büroalltag müssen anders verpflegt werden als solche, die körperlich arbeiten. Ungesundes Essen führt zu weniger Produktivität. Doch bei Ausschreibungen gewinnt oft nicht der beste, sondern der billigste Anbieter. Für den ORF-Ernährungsschwerpunkt (Details unter bewusstgesund.ORF.at) besucht Katharina Krutisch Unternehmen, die zeigen, wie es gehen kann: vom kleinen Catering, das Firmen täglich frisch beliefert, über einen Betrieb, der seinen Mitarbeiter/innen einen biologischen Mittagstisch gratis zur Verfügung stellt, bis hin zur betrieblichen Großküche mit dem Anspruch, auch in großen Mengen ausgewogen zu kochen.

Proschat Madani – Der Serienstar im Porträt

Das Publikum hat ihr 2019 eine „Romy“ als beste Seriendarstellerin verliehen. Sie spielt durchwegs starke Frauen, etwa in „Walking on Sunshine“, in den „Vorstadtweibern“ oder auch in den „CopStories“. Dabei bezeichnet sich Proschat Madani selbst als eher zurückhaltend:

„Ich habe so eine Außenwirkung, als ob man mir nicht widersprechen dürfte. Das war mir die längste Zeit nicht bewusst.“ Wie ihre Einstellung zu Männern ist, was sie mit ihrer Heimat, dem Iran, verbindet und welches Trauma aus der Volksschule sie bis heute begleitet, erzählt die 52-Jährige im Interview mit Eva Kordesch.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at