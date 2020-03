Ab Hof Messe in Wieselburg eröffnet

LH-Stellvertreter Pernkopf: Wer hochwertige Lebensmittel produzieren will, muss dies mit Leidenschaft machen

St. Pölten (OTS/NLK) - Am heutigen Freitag hat die 26. Ab Hof Messe in Wieselburg im Beisein von Bundesministerin Elisabeth Köstinger und LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf ihre Pforten geöffnet. Bei Europas Leitmesse für bäuerliche Direktvermarkter wurden in neun Kategorien Auszeichnungen vergeben. Die Messe läuft noch bis Montag, 9. März.

Elisabeth Köstinger, Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus, freute sich anlässlich der Prämierung: „Die Ergebnisse der Ab Hof Messe 2020 haben einmal mehr gezeigt: Unsere Bäuerinnen und Bauern produzieren zu besten Qualitätsstandards. Sie sind bei der Lebensmittelqualität Vorreiter, und darauf können wir stolz sein.“ LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf meinte: „Wer hochwertige Lebensmittel produzieren will, muss dies mit Leidenschaft machen. Unsere Bäuerinnen und Bauern produzieren die besten Lebensmittel, und das mit echter Handarbeit. Auf der Ab Hof Messe kann man sich davon überzeugen.“

Wie jedes Jahr werden während der Ab Hof Messe niederösterreichische Betriebe prämiert. Zum Produzenten des Jahres wurde das Obstkulinarium der Familie Pohler aus Raasdorf gekürt. Unter den 1.781 Produzenten konnten 63 „So schmeckt Niederösterreich“-Partnerbetriebe mit ihren Produkten den ersten Platz erreichen. Alle Sieger, sowie die dazugehörigen Produktkategorien, gibt es unter www.soschmecktnoe.at/ab-hof-messe-wieselburg.

Die Ab Hof Messe findet bereits zum 26. Mal statt. Auch 2020 ist die Ausstellungsfläche mit rund 300 Ausstellern zur Gänze ausgebucht. Seit Jahren kann diese Messe rund 35.000 Besucher aus dem gesamten österreichischen Bundesgebiet und dem Ausland verzeichnen. Die Messe bietet einen umfassenden Überblick für die Verarbeitung und Vermarktung bäuerlicher Lebensmittel. Schwerpunkte sind dabei Obst-und Gemüsebau, Wein, Milch, Fleisch- und Getreideverarbeitung sowie die Imkerei und Urlaub am Bauernhof. Für Konsumenten und Produzenten gleichermaßen von Interesse sind die Verkostungsschulungen für unterschiedliche Produkte: Dabei lernt man Produkte zu beurteilen und Fehler zu erkennen. Bei den Produktionsseminaren können die Teilnehmer auch selbst Hand anlegen und wichtige Tipps für die Produktion erlernen.

Nähere Informationen: Energie- und Umweltagentur NÖ, Simon Slowik, Telefon 0676/83 68 85 69, E-Mail simon.slowik @ enu.at, www.enu.at, www.soschmecktnoe.at.

