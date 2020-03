ATV-Frage der Woche: Jeder Zweite zweifelt an Krisenkompetenz der Regierung zum Thema Flüchtlinge

"ATV Aktuell: Die Woche", diesen Sonntag um 22.20 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - Aus aktuellem Anlass diskutieren Meinrad Knapp, Norbert Hofer und Peter Hajek diesen Sonntag in „ATV Aktuell: Die Woche“ über die Flüchtlingsthematik, die zur Belastungsprobe für die Regierung wird. Peter Hajek erhob in einer aktuellen Umfrage, wie groß das Vertrauen der ÖsterreicherInnen in die türkis-grüne Regierung ist, dass sie die Flüchtlingskrise ähnlich wie im Jahr 2015 gut bewältigen kann. Von 501 Befragten gaben 45 Prozent „sehr“ bis „eher“ an. 47 Prozent vertrauen der Regierung in dieser Sache „weniger“ bis „gar nicht“.

Die ÖVP- und Grün-WählerInnen sind hingegen positiv gestimmt und vertrauen mit 74 Prozent (ÖVP) und 68 Prozent (Grüne) in das Können der Regierung. Bei den NEOS-WählerInnen sind es 50 Prozent und bei den SPÖ-WählerInnen 36 Prozent die „sehr“ bis „eher“ daran glauben. Mit 12 Prozent sind die FPÖ-WählerInnen am wenigstens optimistisch. Sie vertrauen zu 87 Prozent „weniger“ bis „gar nicht“ in die Arbeit der Regierung.

Peter Hajeks Fazit lautet: „Das Land ist sich in dieser Frage uneins. Dass die Wähler der Regierungsparteien positiv, die FPÖ-Wähler negativ gestimmt sind, war vorhersehbar. Schon weniger erwartbar war die große Skepsis der SPÖ-Wähler. Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass sich die Grünen gegen die ÖVP nicht durchsetzen können.“

Außerdem Thema in der Sendung: Der SPÖ-Umfragestart mit unter anderem der Vertrauensfrage von Rendi-Wagner und der Ibiza-Untersuchungsausschuss, der in vollem Umfang kommt.

